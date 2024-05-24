МИД опроверг ужесточение правил выдачи загранпаспортов за рубежом

Загранпаспорта не оформляют и не выдают гражданам, которые проходят подозреваемыми или обвиняемыми по уголовным делам, минимум с 2010 года, сообщили в МИДе

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Власти России не меняли правил оформления загранпаспортов за рубежом для россиян, которые являются подозреваемыми по уголовным делам, — ограничения на их выдачу для таких граждан действуют минимум с 2010 года, следует из сообщения МИДа.

«Попытки некоторых СМИ поднять вопрос о якобы ужесточении порядка выдачи заграничных паспортов российским гражданам за рубежом считаем безосновательными и злонамеренными», — заявила представитель ведомства Мария Захарова.

20 мая некоторые СМИ, ссылаясь на проект постановления МИДа, сообщили, что загранпаспорта за рубежом перестанут выдавать не только обвиняемым в совершении преступлений, но и подозреваемым.

Захарова обратила внимание, что основания для ограничения права россиян на выезд прописаны в законе «О порядке выезда и въезда в Российскую Федерацию». В частности, в ч. 3 ст. 15 говорится, что загранпаспорт не оформляется, если человек «в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством является подозреваемым либо привлечен в качестве обвиняемого, — до вынесения решения по делу или вступления в законную силу приговора суда».

«Данная редакция указанной статьи применяется с 2010 года», — заявила Захарова. Она добавила, что все действующие или готовящиеся нормативно-правовые акты МИДа содержат именно эту формулировку.

Россияне, живущие за рубежом, могут оформить загранпаспорт, не приезжая в Россию. Для этого нужно обратиться в консульство и заполнить заявление, его форма и необходимые документы опубликованы на портале консульского департамента МИДа.