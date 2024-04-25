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Политика ,  
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МИД опроверг подготовку запрета на замену документов за границей

МИД опроверг сообщения о подготовке запрета на замену документов за границей
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Сообщения о подготовке запрета на выдачу и замену документов для россиян за границей не соответствуют действительности и носят «провокационный характер», сообщили в МИД России.

О том, что МИД обсуждает такой запрет, ранее сообщила «Новая газета» со ссылкой на проект приказа.

Документом, как утверждало издание, предусматривается «временная приостановка оформления паспортов, оказания нотариальных услуг, услуг по легализации и истребованию документов, решения вопросов гражданства» консульскими учреждениями МИД за рубежом. Введение такого запрета означало бы, что россиянам за рубежом пришлось бы приезжать в Россию, чтобы менять документы с истекшим сроком действия, предположила газета.

«Данная информация абсолютно не соответствует действительности и носит откровенно провокационный характер», — заявили в Консульском департаменте МИДа.

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