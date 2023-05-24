Белгородские села после атаки диверсантов. Видео телеканала РБК

Диверсанты в Белгородской области делали из автомобилей местных жителей баррикады. Об этом корреспонденту РБК рассказали местные жители сел, которые атаковали украинские диверсанты. Они показали также разрушения домов и зданий.

По данным местных властей, во время атаки диверсантов было повреждено порядка 500 зданий. Один человек погиб, еще одна местная жительница умерла в больнице. Пострадали 13 человек. Нападение диверсантов произошло 22 мая. В регионе объявили режим КТО. На следующий день Минобороны сообщило о разгроме диверсантов — во время операции были убиты 70 нападавших, уничтожены четыре БМП и пять пикапов.

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