Москва призвала Вашингтон и Брюссель отказаться от силовых решений

Сергей Лавров (Фото: МИД РФ)

Москва призывает Вашингтон и Брюссель отказаться от силовых односторонних решений в интересах снижения напряженности в мире, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на XI Международной встрече высоких представителей, трансляция велась на YouTube.

«В интересах снижения международной напряженности призываем Вашингтон и Брюссель отказаться от силовых односторонних решений, от попыток маргинализировать ООН и создавать за ее рамками структуры ограниченного состава, не обладающие легитимностью, но претендующие на то, чтобы властвовать над всеми остальными», — сказал Лавров.

Он констатировал, что Запад не готов перестраивать «свое внешнеполитическое сознание на принципах международного права, коллегиальности, равноправия и взаимного учета интересов».

По словам министра, сегодня стоит задача обновления архитектуры глобальной безопасности «на основе безусловного уважения на практике принципов устава ООН во всей их совокупности и взаимосвязи». Эта цель может быть достигнута «через создание неподконтрольных Вашингтону и его сателлитам механизмов региональной и межрегиональной безопасности», а подспорьем могут стать «подлинно демократические» межгосударственные структуры, придерживающиеся консенсуса, а не блоково-палочной дисциплины.

Запад, согласно заявлениям лидеров G7, рассматривает Россию и Китай «как стратегических противников, представляющих чуть ли не экзистенциальную угрозу его доминированию», указал Лавров.

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