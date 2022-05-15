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Международный уголовный суд направит на Украину более 40 следователей

На следующей неделе на Украину прибудут 42 следователя Международного уголовного суда (МУС) в Гааге, в том числе судмедэксперты и аналитики. Об этом в интервью французской газете Le Monde заявил прокурор МУС Карим Хан.

«На следующей неделе 42 следователя будут отправлены на Украину. Это крупнейшая отправка, которую когда-либо предпринимало мое учреждение. 30 из них были прикомандированы правительством Нидерландов, в том числе судмедэксперты и аналитики», — сказал он.

Прокурор отметил, что в первую очередь необходимо «исследовать факты и установить истину». Хан добавил, что у МУС есть соглашение о сотрудничестве с совместной следственной группой, созданной Польшей, Литвой и Украиной. «Главное, чтобы расследования были заслуживающими доверия, честными и независимыми и чтобы судья мог потом принять решение», — подчеркнул прокурор.

МУС не входит в структуры ООН, он был учрежден в соответствии с Римским статутом, подписанным в 1998 году. Суд наделен мандатом судить не государства, а физических лиц, в его компетенцию входит привлечение к ответственности за военные преступления, преступления против человечности и геноцид.

Украина и Россия подписали Римский статут в 2000 году, но не ратифицировали этот документ.

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Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по «денацификации» и «демилитаризации» Украины 24 февраля. Одной из целей операции он называл защиту населения Донбасса от «геноцида со стороны киевского режима».

27 февраля Украина обратилась в Международный суд ООН в Гааге с иском против России. Президент Владимир Зеленский потребовал привлечь Москву к ответственности «за манипуляцию понятием «геноцид» для оправдания агрессии». Также украинские власти просили МУС возбудить производство, обратившись с заявлениями о признании юрисдикции суда в отношении преступлений, предположительно, совершенных на востоке Украины и в Крыму, говорил Хан в начале мая.

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16 марта Международный суд ООН потребовал прекращения российской военной операции на Украине. «Российская Федерация должна немедленно приостановить военные действия, которые она начала 24 февраля 2022 года на территории Украины», — призвал суд. В поддержку такого решения выступили 13 судей, двое проголосовали «против».

Представитель МИДа Мария Захарова ранее говорила, что у суда отсутствует юрисдикция в рассмотрении вопроса о спецоперации.

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