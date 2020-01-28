ФОМ вслед за ВЦИОМом отказался от электоральных рейтингов президента

Социологический фонд «Общественное мнение» решил не публиковать президентские электоральные рейтинги, пока не будет определен круг кандидатов на будущих президентских выборах

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Один из трех крупнейших социологических центров — фонд «Общественное мнение» (ФОМ) — решил на время отказаться от публикации электоральных исследований, связанных с президентскими выборами.

«С 19 января вопрос об электоральных рейтингах политиков не задается и не будет задаваться до появления хотя бы гипотетического круга кандидатов на предстоящих президентских выборах», — говорится в публикации на сайте фонда.

До этого ФОМ спрашивал респондентов о том, за кого бы они отдали свой голос, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье.

ВЦИОМ прекратил публикацию подобных рейтингов в середине 2018 года. «Выборы президента России в 2024 году, сейчас 2020 год, — сообщили РБК в пресс-службе ВЦИОМа. — Электоральные рейтинги могут публиковаться, когда определены и выдвинуты кандидаты в президенты». ВЦИОМ планирует возобновить подобные опросы не ранее чем в 2022 году, уточнили в пресс-службе.

Левада-центр будет продолжать измерять электоральные рейтинги, как и раньше, раз в два-три месяца. Об этом РБК рассказал замруководителя центра Денис Волков. «Это не какая-то суперподвижная величина, последний раз мы в декабре измеряли и в январе публиковали, — уточнил он. — Мы сейчас задаем открытый вопрос, без списков».