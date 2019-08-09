ВЦИОМ изменил график публикации рейтинга спонтанного доверия Путину

Социологи решили перейти от еженедельной публикации рейтинга с «открытым» вопросом о доверии политикам, в том числе президенту, к ежемесячной. Публикации «закрытого» вопроса продолжатся раз в неделю

Владимир Путин (Фото: Александр Земляниченко / AP)

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) решил изменить график публикации замеров доверия россиян к политикам, в том числе к президенту. Традиционно ВЦИОМ публикует данные открытого вопроса о доверии россиян к политикам (рейтинг «спонтанного доверия») каждую пятницу. 9 августа данные не были обнародованы. С августа данные будут обновляться раз в месяц, а не в неделю, объяснили РБК в пресс-службе центра, отказавшись от дополнительных комментариев. График публикации рейтинга с «закрытым вопросом» не изменится.

Согласно последнему замеру 28 июля, в рамках открытого вопроса о доверии (респондент без подсказок выбирает политика), имя Владимира Путина назвали 30,4%. С начала года рейтинг колеблется в коридоре 30–34%. По замерам ВЦИОМ, рейтинг главы государства находится ниже 40% с июня 2018 года. В июне премьер-министр Дмитрий Медведев объявил повышении пенсионного возраста, который по данным ФОМ, тогда отрицательно восприняли 80% россиян.

Согласно опубликованному в пятницу опросу фонда «Общественное мнение», в ближайшее воскресенье за Владимира Путина готовы были бы проголосовать 43% респондентов (соответствует минимуму с 2005 года). Результат прошлой недели был на уровне 45%.

В конце мая 2019 года ВЦИОМ дополнил методику опроса о доверии россиян к политикам. 31 мая на сайте центра появился новый раздел — «Доверие политикам (закрытый вопрос)» с обновленной методикой измерения. Респондентам предлагается ответить на вопрос «Скажите, пожалуйста, вы доверяете или не доверяете [данному политику]?» с указанием имен. В списке политиков указаны Владимир Путин, Дмитрий Медведев, Владимир Жириновский, Геннадий Зюганов и Сергей Миронов. С 22 по 28 июля рейтинг Владимира Путина, по замерам ВЦИОМа, составлял 72,3%, 4 августа — 70,1%.

Незадолго до изменения методики ВЦИОМ сообщил, что доля россиян, которые назвали Путина в ответ на вопрос о том, кому из политиков можно доверить решение важных государственных вопросов, составила 31,7%. Показатель был минимальным с момента публикации данных на сайте ВЦИОМа с января 2006 года. 29 мая гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров объяснял в интервью «Дождю» снижение рейтинга Путина «эффектом черных очков». Острая фаза кризиса в России закончилась, но «жить лучше не стало», реальные доходы россиян не растут, и это «сильно напрягает и в каком-то смысле удивляет», отмечал он.