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Алиханов ответил на слова советника США о «кинжале в сердце Европы»

Ранее советник США Роберт О’Брайен назвал Калининград «закрытой военной базой» и «упущенным шансом» наладить контакт между Россией и Европой. Губернатор Калининградской области назвал его слова неподготовленными и поверхностными
Калининград
Калининград (Фото: Виталий Невар / ТАСС)

Администрация США поверхностна, в сфере туризма у Калининградской области все очень хорошо, сказал губернатор области Антон Алиханов в разговоре с РБК.

Чиновник комментировал слова советника США по национальной безопасности Роберта О’Брайена. Он назвал Калининград «кинжалом в сердце Европы», так как, по его словам, Москва решила разместить там «огромное количество ракет и вооружений». О’Брайен выразил сожаление из-за того, что власти превратили Калининград в «закрытую военную базу», хотя город мог бы стать центром туризма, торговли и контактов между Россией и Европой. Советник по нацбезопасности назвал ситуацию в регионе «упущенным шансом» для России и Европы наладить контакт.

«Американская президентская администрация как обычно поверхностна, наверное, мистер О’Брайен обиделся, что мы ввели электронные визы, после чего у нас был большой наплыв поляков и немцев, но не было американцев. Может быть, он так пытается заявить желание американских граждан приехать к нам в гости», — предположил Алиханов.

Он отметил, что в Калининградской области хорошо обстоит дело с туризмом. По словам губернатора, в течение нескольких лет до пандемии коронавируса количество туристов в регионе увеличивалось на 17–20% ежегодно. Также аэропорт Калининграда обслужил рекордное количество туристов в 2019 году.

Советник президента США назвал Калининград «кинжалом в сердце Европы»
Политика

С июля 2019 года граждане 53 государств могут въехать в область по электронной визе. По словам Алиханова, за полгода действия этого правила область посетил почти 100 тыс. человек. «Я надеюсь, что мы вернемся к таким цифрам, когда появится такая возможность», — добавил губернатор.

Он также прокомментировал высказывание О’Брайена о превращении Калининграда в закрытую военную базу. «Когда я читаю про «закрытую военную базу», то это ничего, кроме грустной улыбки о неподготовленности американских советников, не вызывает», — отметил Алиханов.

Комментарии советника США по национальной безопасности прозвучали в рамках обсуждения выхода США из Договора по открытому небу (ДОН). По этому соглашению его участники имеют право проводить инспекционные полеты над территориями друг друга. Президент Дональд Трамп объявил о выходе из ДОН 21 мая. В качестве причины он назвал нарушение договора Россией, в том числе ограничение возможности наблюдения в Калининградской области.

Авторы: Роман Кирьянов, Мария Лисицына
Теги: Калининградская область, Алиханов, Договор по открытому небу
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Советник президента США назвал Калининград «кинжалом в сердце Европы»
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В Калининградской области ослабят ограничения из-за коронавируса
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