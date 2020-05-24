Алиханов ответил на слова советника США о «кинжале в сердце Европы»
Администрация США поверхностна, в сфере туризма у Калининградской области все очень хорошо, сказал губернатор области Антон Алиханов в разговоре с РБК.
Чиновник комментировал слова советника США по национальной безопасности Роберта О’Брайена. Он назвал Калининград «кинжалом в сердце Европы», так как, по его словам, Москва решила разместить там «огромное количество ракет и вооружений». О’Брайен выразил сожаление из-за того, что власти превратили Калининград в «закрытую военную базу», хотя город мог бы стать центром туризма, торговли и контактов между Россией и Европой. Советник по нацбезопасности назвал ситуацию в регионе «упущенным шансом» для России и Европы наладить контакт.
«Американская президентская администрация как обычно поверхностна, наверное, мистер О’Брайен обиделся, что мы ввели электронные визы, после чего у нас был большой наплыв поляков и немцев, но не было американцев. Может быть, он так пытается заявить желание американских граждан приехать к нам в гости», — предположил Алиханов.
Он отметил, что в Калининградской области хорошо обстоит дело с туризмом. По словам губернатора, в течение нескольких лет до пандемии коронавируса количество туристов в регионе увеличивалось на 17–20% ежегодно. Также аэропорт Калининграда обслужил рекордное количество туристов в 2019 году.