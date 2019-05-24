Юнкер заявил о подделке Грецией статистики ради вступления в еврозону

В 2001 году Греция вступила в еврозону. Тогда независимые эксперты не проверили статистику, необходимую для включения в валютный союз, и Греции удалось ее фальсифицировать, рассказал глава Еврокомиссии

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Греция стала участником еврозоны, представив недостоверную статистику. Об этом он сообщил в интервью немецкому таблоиду Bild.

«Это правда, что Греция стала членом зоны евро в 2001 году после фальсификации статистических материалов. По сей день я виню себя в этом», — сказал он и пояснил, что тогда выступал против того, чтобы данные национальных статистических служб проверяли независимые эксперты.

Теперь же у ЕС есть собственное статистическое ведомство Eurostat, которое и занимается проверками, продолжил Юнкер. «Так что Европа учится на своих ошибках», — заявил он.

Юнкер добавил, что выход Греции их еврозоны имел бы негативные последствия для всех ее участников. По его словам, валютный союз должен быть «крепче брака», а новых членов перед включением нужно проверять более тщательно, чем это делали раньше.

Еврозона — валютный союз в рамках ЕС. Сейчас в нее входят 19 стран, официальной валютой которых является евро. Еврозона начала функционировать в январе 1999 года, когда евро ввели в безналичное обращение. Страны, вступающие в еврозону, передают Европейскому центральному банку полномочия в части денежно-кредитной политики.