Греция выпустила 10-летние облигации впервые с 2010 года

Спрос на бумаги превысил €11,8 млрд. Премьер-министр Греции Алексис Ципрас назвал это доказательством того, что страна преодолела последствия кризиса, во время которого ее экономика сократилась на четверть

Фото: Yorgos Karahalis / Bloomberg

Греция 5 марта разместила на Афинской фондовой бирже десятилетние гособлигации впервые с 2010 года, сообщает Bloomberg. Первоначально процентная ставка составляла около 4,13%, но в результате составила 3,9%, рассказал агентству человек, знакомый с этим вопросом.

Спрос на гособлигации Греции среди инвесторов превысил €11,8 млрд. В качестве организаторов выпуска бондов Греция выбрала шесть американских и европейских банков — JP Morgan, Goldman Sachs, HSBC, Citi, Credit Suisse и BNP Paris, сообщал накануне Reuters.

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас, говоря о размещении гособлигаций, заявил, что это является доказательством преодоления Афинами последствий кризиса, во время которого экономика страны сократилась на четверть.

В январе этого года Греция разместила пятилетние гособлигации, спрос на которые составил €2,5 млрд. Успех их выпуска позволил Афинам разместить и десятилетние бумаги, указывает Bloomberg. В последний раз греческое правительство выпускало такие гособлигации в марте 2010 года, процентная ставка тогда составляла 6,25%.

В этом году акции и облигации Греции выросли: индекс Афинской биржи вырос более чем на 15%, а доходность десятилетних бондов составила 3,7%, отмечает агентство. Пик доходности составил около 37% в разгар долгового кризиса в 2012 году.