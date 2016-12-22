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Греция вышла из-под внешнего управления иностранных кредиторов
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Греция вышла из-под внешнего управления иностранных кредиторов
Политика, 09:36
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Греция вышла из-под внешнего управления иностранных кредиторов
Государство находилось под внешним управлением иностранных кредитов с 2010 года. За это время были реализованы три программы макрофинансовой помощи от Европейского стабилизационного механизма
Афины, Греция (Фото: Costas Baltas / Reuters)

Европейский стабилизационный механизм (ESM) объявил об успешном завершении третьей программы макрофинансовой помощи Греции и выходе страны из-под внешнего управления иностранных кредиторов. Об этом говорится в сообщении ESM​.

«Это ознаменовало окончание крупнейшего пакета суверенной помощи в истории, включающего три различные программы. Благодаря беспрецедентной финансовой поддержке, предоставленной на очень выгодных условиях, Греция смогла модернизировать свою экономику и восстановить доверие инвесторов», — отмечается в пресс-релизе.

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За последние три года страна получила €61,9 млрд на макроэкономическую помощь и рекапитализацию своих банков. По этой программе Греции было доступно еще €24,1 млрд, но, как отметили в фонде, они Афинам не пригодились. Последний транш на сумму €15 млрд был одобрен в конце июня. €5,5 млрд из них пошли на обслуживание госдолга страны, а остальные €9,5 млрд — на формирование «денежной подушки».

Помимо этих денег в период с 2012 по 2015 годы Греция получила €141,8 млрд в виде займов от Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF). Общая сумма, предоставленная двумя фондами, составила €203,77 млрд. Афины должны будут погасить этот кредит в течение более чем 30 последующих лет. Первый пакет финансовой помощи от Еврогруппы — €52,9 млрд — поступил в виде двусторонних займов с 2010 по 2012 годы.

«Сегодня мы можем безопасно завершить программу EMS без запуска новых дополнительных программ спасения, поскольку впервые с 2010 года Греция может встать на ноги. Это стало возможным благодаря усилиям греческого народа, сотрудничеству с нынешним греческим правительством и поддержке европейских партнеров через кредиты и облегчение бремени задолженности», — заявил председатель совета управляющих EMS Марио Сентено.

Управляющий директор ESM Клаус Релинг подчеркнул, что Греция стала пятой страной для фонда — после Ирландии, Испании, Португалии и Кипра, — которой была оказана макрофинансовая помощь.

Деньги Греция получала на условиях жесткой экономии и проведения целого ряда реформ. К ним относились изменение трудового законодательства, проведение экономической реформы, сокращение пенсий и повышение налогов. Также значительную помощь страна получала от Международного валютного фонда.

Автор: Анна Трунина.
Теги: Греция , кредитование , Евросоюз , ESM
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