Одесские депутаты не поддержали переименование проспекта Гагарина

Одесские депутаты не стали переименовывать улицы Жуковского и Бунина, а также проспект Гагарина. Часть объектов в городе все же переименовали — к примеру, парк им. Горького стал парком Марка Твена

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Депутаты Одесского городского совета не поддержали переименование проспекта Гагарина, улиц Жуковского и Бунина в городе. Об этом пишет издание «Страна».

Другие улицы все же переименовали. Екатерининская улица и площадь стали Европейскими. Парк им. Максима Горького переименовали в парк Марка Твена.

Лидерсовский бульвар, названный в честь участника Наполеоновских войн и Крымской войны генерала Александра Лидерса, переименовали в бульвар Гетмана Сагайдачного. Последний жил в конце XVI — начале XVII века, организовывал походы реестровых казаков против Крымского ханства, Османской империи и Русского царства на стороне Польско-Литовского государства.

Переулок Александра Матросова стал переулком Валерия Лобановского, так зовут экс-тренера киевского «Динамо». Матросов был солдатом РККА во время Великой Отечественной войны. 27 февраля 1943 года он погиб, закрыв собой амбразуру немецкого дзота, чтобы солдаты его взвода могли совершить атаку на опорный пункт.

В апреле Верховная рада Украины подготовила проект постановления, в рамках которого в стране предлагается переименовать более 300 населенных пунктов. К примеру, Новомосковск в Днепропетровской области предложили переименовать в Самар, а Червоноград в Львовской области — в Шептицкий.

В конце марта комитет Верховной рады по организации государственной власти решил переименовать пять городов, а также 104 села и поселка. В частности, село Надеждовка в Одесской области переименовали в Шампань, а село Роща — в Новый Париж.

На Украине переименование населенных пунктов и инфраструктурных объектов, чьи названия связаны с Россией или СССР, и демонтаж памятников идут с 2015 года, после принятия пакета законов о декоммунизации.