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Минобороны опубликовало рассекреченные документы о подвиге Матросова
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Минобороны опубликовало рассекреченные документы о подвиге Матросова
Общество, 02 мар, 10:56
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Минобороны опубликовало рассекреченные документы о подвиге Матросова

Министерство обороны к 75-летию подвига Героя Советского Союза Александра Матросова опубликовало исторические документы. На сайте ведомства запущен мультимедийный раздел «Бросок в вечность», где можно ознакомиться с архивными материалами.

«В последних числах февраля 1943 года бойцом Красной армии был совершен подвиг, который в истории Великой Отечественной войны получил имя собственное — «подвиг Александра Матросова». В разделе представлены материалы из фондов Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации — подлинные свидетельства его подвига», — говорится в сообщении министерства.

Среди опубликованных рассекреченных материалов находятся боевой путь 19-го гвардейского Сталинского сибирского стрелкового корпуса (с указанием подвига Александра Матросова), фотографии места совершения подвига и первичного захоронения Александра Матросова и его товарищей, погибших при штурме немецко-фашистских позиций, а также наградные листы героев-«матросовцев».

Кроме того, Центральный архив Минобороны собрал информацию о 500 героях из разрозненных документов периода 1941–1945 годов. В сообщении говорится, что данную информацию уже свели в сборник, и в ближайшее время она будет опубликована.

Александр Матросов погиб 27 февраля 1943 года. Он закрыл собой амбразуру немецкого дзота, дав возможность солдатам своего взвода совершить атаку опорного пункта. Ему было 19 лет.

Теги: Минобороны , рассекречивание , документы
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