Стало известно о третьем подозреваемом по делу замглавы Минобороны

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В деле замминистра обороны Тимура Иванова есть третий подозреваемый, ему вменяется статья «дача взятки» (ст.291 УК), сообщил источник РБК, знакомый с ходом расследования, и источник «Интерфакса». По данным собеседника агентства, вопрос о мере пресечения не решен. Имя третьего фигуранта пока не известно.

Вторым подозреваемым по делу Иванова суд назвал Сергея Бородина. Ему и замминистра обороны вменяют ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере). Всем фигурантам грозит лишение свободы на срок до 15 лет. Однако третьего подозреваемого могут освободить от уголовной ответственности в случае содействия раскрытию или расследованию преступления.

Иванова задержали 23 апреля, его и Бородина отправили в СИЗО до 23 июня. По версии следствия, они получали взятки при оказании услуг «имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны». По данным источника «Известий», в рамках этого уголовного дела задержали несколько человек, их подозревают в передаче денежных средств по «сложной цепочке посредников». Военная контрразведка ФСБ сопровождает это расследование, писал ТАСС.

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