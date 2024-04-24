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Наводнения в России ,  
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«Че так мало-то?»: кадры с критикой Путина в адрес министра МЧС

Сюжет
Наводнения в России

«Че так мало-то?»: кадры с критикой Путина в адрес министра МЧС
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На совещании по вопросам ликвидации последствий паводков президент России Владимир Путин раскритиковал министра чрезвычайных ситуаций Александра Куренкова и властей подтопленных регионов. Это произошло из-за слишком маленького числа компенсаций, которые выплатили пострадавшим из-за паводков россиянам.

Во время отчета Куренков отчитывался о количестве людей, которые получили выплаты. В Оренбургской области материальную помощь получили 46 тыс. человек, по Курганской области — 1,5 тыс. человек из 15 тыс. заявлений, а по Тюменской области — 320 заявлений из 887».

Путин в ответ заявил, что «везде картина одинаковая по соотношению того, сколько заявлений подано и сколько — получено». В частности, президент указал, что принято более 400 тыс. заявлений пострадавших, а выдано — 46 тыс. «Чуть больше 10%».

— Владимир Владимирович, вы абсолютно правы, — начал отвечать министр.

— И в других субъектах то же самое в процентном соотношении. Че так мало-то? — сказал Путин.

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Фото:Мария Лисицына / РБК

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Теги
Владимир Путин Александр Куренков МЧС паводок выплаты наводнение
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