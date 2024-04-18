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Наводнения в России ,  
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В Орске возникли проблемы с водоснабжением из-за подтопления

В Орске возникли проблемы с водоснабжением из-за обесточенного водозабора
Сюжет
Наводнения в России
Электроснабжение водозабора было нарушено из-за подтопления линии электропередач, питающей его, идут восстановительные работы. Мэр заявил, что перебои с водой ощутили почти во всех районах Орска
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК

Прошедшей ночью в Орске отключилось электроснабжение объектов Кумакского водозабора, из-за чего в городе снизилась подача воды, сообщается в телеграм-канале администрации Орска со ссылкой на пресс-службу «Росводоканал-Орск».

«Существенное снижение подачи воды объясняется отсутствием электроснабжения объектов водозабора этой ночью. В данный момент электроснабжение восстанавливается», — сказано в сообщении.

В «Оренбургэнерго» нарушение электроснабжения водозабора объяснили подтоплением линии электропередачи Орского производственного отделения. Питание части оборудования перевели на другую линию, ведутся работы по устранению неисправности.

«Мы ощутили перебои с водой почти во всех районах города», — сообщил мэр Василий Козупица. В одном из районов обеспечили раздачу воды жителям из 70 емкостей объемом 1 тыс. л, отдельно воду подвозят в больницы, детские сады и другие социальные учреждения.

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В начале апреля в Орске из-за подъема уровня воды в реке Урал прорвало защитную дамбу, началось затопление некоторых районов города. Пик паводка был пройден 9 апреля, говорил Козупица. Уровень воды в Орске на максимуме достиг 975 см. Было подтоплено около 7 тыс. домов.

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город Орск Оренбургская область паводки
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