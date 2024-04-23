 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Курской области объявили опасность атаки дронов

Губернатор Старовойт: в Курской области объявлена опасность атаки беспилотников
Сюжет
Военная операция на Украине

В Курской области действует опасность атаки беспилотников. Губернатор региона Роман Старовойт призвал жителей сохранять бдительность.

В готовность приведены силы противовоздушной обороны, также сообщил он.

Приграничные российские регионы регулярно подвергаются обстрелам или атакам беспилотников со стороны Украины. В них с осени 2022 года действует режим повышенной готовности.

В Курской области объявили опасность атаки дронов
В Курской области объявили опасность атаки дронов

Кредит наличными от 

БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+

Ставки по кредиту ниже

Узнать подробнее

от 30 тыс. до 40 млн ₽

Узнать подробнее

Оставьте заявку онлайн

Узнать подробнее

Оформить прямо сейчас

Узнать подробнее
Теги
Курская область беспилотники
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 24 апреля
EUR ЦБ: 99,56 (+0,2) Инвестиции, 16:46 Курс доллара на 24 апреля
USD ЦБ: 93,29 (+0,04) Инвестиции, 16:46
Белгородский губернатор сообщил о сбитом беспилотнике Политика, 23:55
Сенат США поддержал законопроекты о помощи Украине и Израилю Политика, 23:48
В Курской области объявили опасность атаки дронов Политика, 23:40
Bloomberg узнал о скидке до 28% на газ России для Китая в ближайшие годы Экономика, 23:35
Британия согласовала кандидатуру Залужного на должность посла Украины Политика, 23:32
Поможет ли депортация мигрантов в Руанду решить Британии ее проблемы Политика, 23:29
Армения не приедет на встречу по безопасности в Петербурге Политика, 23:10
Онлайн-курс Digiital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Над Белгородской областью сбили беспилотник Политика, 23:01
Turkish Airlines на русском объяснила, как россиянам долететь транзитом Общество, 22:48
В Днепре прогремел взрыв Политика, 22:37
Шойгу доложили о задержании его зама по делу о взятке Политика, 22:34
СК сообщил о следственных действиях с задержанным замом Шойгу Политика, 22:26
Столтенберг исключил размещение НАТО ядерного оружия в Польше Политика, 22:19
Опасность атаки дронов объявили в Белгородской и Воронежской областях Политика, 22:09