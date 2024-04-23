В Курской области объявили опасность атаки дронов
Губернатор Старовойт: в Курской области объявлена опасность атаки беспилотников
В Курской области действует опасность атаки беспилотников. Губернатор региона Роман Старовойт призвал жителей сохранять бдительность.
В готовность приведены силы противовоздушной обороны, также сообщил он.
Приграничные российские регионы регулярно подвергаются обстрелам или атакам беспилотников со стороны Украины. В них с осени 2022 года действует режим повышенной готовности.
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