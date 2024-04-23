В Курской области объявили опасность атаки дронов

В Курской области действует опасность атаки беспилотников. Губернатор региона Роман Старовойт призвал жителей сохранять бдительность.

В готовность приведены силы противовоздушной обороны, также сообщил он.

Приграничные российские регионы регулярно подвергаются обстрелам или атакам беспилотников со стороны Украины. В них с осени 2022 года действует режим повышенной готовности.