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Военная операция на Украине ,  
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Губернатор сообщил о нескольких обстрелах Курской области

Курский губернатор Старовойт: ВСУ обстреляли Тёткино, Елизаветовку и Новый Путь
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Населенные пункты в Курской области за день были несколько раз обстреляны со стороны Украины, заявил губернатор Роман Старовойт.

«Удары неоднократно нанесены по поселку Тёткино, а также по поселку Новый Путь и деревне Елизаветовке Глушковского района, деревне Успеновке Кореневского и селу Горналь Суджанского района. Никто из жителей не пострадал», — написал он в телеграм-канале.

Неподалеку от села Локоть упал беспилотник, еще несколько дронов были сбиты с помощью средств радиоэлектронной борьбы в районах села Искра, деревни Милаевки, пунктов пропуска «Крупец» и «Суджа».

Курская область регулярно подвергается атакам дронов и обстрелов, там также запускают сигналы ракетной опасности.

Из-за обстрелов в этом году школьникам Курской области разрешили не сдавать ЕГЭ, аттестуя их по промежуточным оценкам. Школы в этом году в регионе окончат 18 тыс. выпускников.

Губернатор сообщил о нескольких обстрелах Курской области
Губернатор сообщил о нескольких обстрелах Курской области

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Курск Курская область Роман Старовойт обстрел
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