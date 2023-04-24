Вучич: у Сербии впереди трудный период, конфликт с НАТО ей не нужен

Вучич заявил, что Сербии не нужен конфликт с НАТО

Вучич отреагировал на муниципальные выборы, состоявшиеся накануне в северном Косово. Прошедшее голосование сербские власти называют «фарсом». ЕС считает выборы состоявшимися и прошедшими в рамках законного поля

Александр Вучич (Фото: Andrej Cukic / EPA / ТАСС)

Сербии не нужен конфликт с НАТО, но она продолжит защищать позицию своего народа и настаивать на реальном диалоге с Косово, заявил президент Сербии Александр Вучич.

Таким образом он отреагировал на выборы в местные органы власти, состоявшиеся накануне, 23 апреля, в населенном преимущественно сербами северном Косово. Сербские партии эти выборы бойкотировали.

«Вчера было политическое восстание сербского народа в Косово и Метохии, мирное восстание народа, который не потерпит угнетения, лишь бы получить похвалу от Брюсселя и Вашингтона. Я просто боюсь, что многие этого не поняли. Впереди у нас тяжелый период, соответственно, нам не нужен конфликт с НАТО», — сказал Вучич (цитата по Novosti.rs).

По словам президента, он пока не решил, но, возможно, поедет в Брюссель 2 мая. В этот день там пройдет первое заседание совместного мониторингового комитета по исполнению соглашения по нормализации между Сербией и Косово, созданного при посредничестве Евросоюза.

Выборы в органы самоуправления в четырех муниципалитетах — Звечан, Зубин-Поток, Лепосавич и Северна-Митровица — на севере Косово и Метохии прошли 23 апреля. Провести внеочередные выборы понадобилось после того, как в ноябре мэры этих муниципалитетов из партии «Сербский список» ушли со своих постов в знак протеста против замены сербских автомобильных номеров на косовские.

Попытка властей Косово провести внеочередные выборы 18 декабря привела к возведению баррикад, после чего голосование было перенесено на 23 апреля. Однако члены «Сербского списка», который представляет интересы сербов в крае, бойкотировали голосование. В результате явка составила менее 4%.

Власти Сербии назвали прошедшие выборы фарсом. В свою очередь, премьер-министр Косово Альбин Курти заявил, что Белград «запугивает сербов», проживающих в северном Косово, чтобы те не голосовали, передает Euractiv.

В Евросоюзе выразили сожаление в связи с бойкотом «Сербского списка». «Необходимо вернуться к ситуации, когда косовские сербы активно участвуют в местном самоуправлении, полиции и судебной системе на севере Косово», — сказал представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.