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Евросоюз введет безвизовый режим с Косово

ЕК: Евросоюз введет безвизовый режим с Косово не позже 1 января 2024 года
Евросовет и Европарламент весной одобрили безвиз для жителей Косово — 90 дней на каждые полгода. Жителям других стран Западных Балкан уже не требуются визы. Брюссель планирует, что все они войдут в состав ЕС в 2025 году
Фото: Ferdi Limani / Getty Images
Фото: Ferdi Limani / Getty Images

Владельцы паспортов частично признанной Республики Косово смогут посещать Евросоюз без оформления виз на 90 дней в течение 180-дневного периода. Об этом договорились Евросовет и Европарламент по предложению Еврокомиссии, говорится на сайте последней.

«Косово последовательно выполняло все контрольные показатели и постоянно демонстрировало свою приверженность. Благодаря этому достижению все западно-балканские партнеры будут иметь безвизовый доступ в ЕС», — говорится в сообщении.

Еврокомиссия еще в 2018 году заявила, что Косово выполняет все необходимые требования для получения безвизового режима. Об этом напомнила во время визита в республику председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен прошлой осенью: «Теперь наша задача — убедить в этом (выполнении всех требований. — РБК) весь Европейский совет. Многие члены Европейского совета на вашей стороне. Очень хорошо, что эти дискуссии возобновились». Она также подчеркнула, что «место Косово — в Евросоюзе».

Согласно плану Еврокомиссии, членами Евросоюза в 2025 году, помимо Косово, могут стать Сербия, Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония и Черногория. При этом не все нынешние члены ЕС признают независимость Косово, этого до сих пор не сделали Испания, Греция, Кипр, Румыния и Словакия.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Евросоюз Еврокомиссия безвизовый режим Косово Сербия шенгенская зона
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