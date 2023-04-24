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Песков подтвердил участие сына в спецоперации

Дмитрий Песков: сын действительно участвовал в спецоперации
Сын уже отслужил в армии, выполнив свою конституционную обязанность, а сейчас принял решение поучаствовать в спецоперации, сказал Песков. Ранее Пригожин сообщил, что сын пресс-секретаря отслужил полгода в составе ЧВК «Вагнер»
Николай Песков
Николай Песков (Фото: ndchoulz / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России) )

Сын пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Николай действительно участвовал в спецоперации. Представитель Кремля подтвердил эту информацию журналистам, передает корреспондент РБК.

Пескова спросили, действительно ли сын участвовал в спецоперации в составе ЧВК «Вагнер»? И почему он принял решение служить именно в этих отрядах, а не в Вооруженных силах?

«Он отслужил в Вооруженных силах в свое время, он свою конституционную обязанность выполнил. Сейчас он принял такое решение. Он взрослый человек. Да, действительно, он принимал участие в специальной военной операции. Большего я не хотел бы говорить, это не имеет отношения к моей работе», — сказал Песков.

О том, что сын Пескова служил в зоне спецоперации, сообщил 21 апреля основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. По его словам, пресс-секретарь обратился к нему, поскольку его сын собрался принять участие в боевых действиях и «отговорить его было бесполезно».

Как рассказал Пригожин, он принял мужчину в ЧВК по «подложным документам». Там тот прошел трехнедельную подготовку, после чего уехал в Луганск, где служил заряжающим на РСЗО «Ураган», рассказал бизнесмен. По его словам, сын Пескова отработал шесть месяцев и сейчас находится в отпуске.

Позже информацию о службе в ЧВК подтвердил и сам Николай Песков. Он рассказал, что «не мог сидеть в стороне» и счел «своим долгом» принять участие в военной операции. По словам мужчины, решение поддержала вся семья, в том числе отец. Николай Песков добавил, что «за определенный боевой подвиг» во время службы он получил медаль «За отвагу».

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