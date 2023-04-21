Пригожин заявил о службе сына Пескова артиллеристом в ЧВК «Вагнер»

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин утверждает, что Дмитрий Песков попросил бизнесмена «забрать его сына простым артиллеристом». Сыну 33 года, он служил ранее в ракетных войсках

Евгений Пригожин (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Сын пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова проходил службу в подразделении ЧВК «Вагнер», сообщил основатель частной военной компании Евгений Пригожин в интервью военному корреспонденту Александру Симонову, видео опубликовано в телеграм-канале «Позывной Брюс».

«Из всех моих знакомых один человек, Дмитрий Сергеевич Песков, который в свое время прослыл законченным либералом, своего сына, который часть жизни в Америке прожил, по-моему, или в Англии, пришел и говорит: «Забери его простым артиллеристом», — сказал Пригожин.

По его словам, сын Пескова «отработал абсолютно нормально». «Простым артиллеристом, по колени в грязи, в говне, на «Урагане». Мало кто об этом знает», — добавил основатель ЧВК. Когда именно это произошло и как долго длилась служба, бизнесмен не уточнил.

РБК обратился за комментарием к Дмитрию Пескову.

У Пескова трое сыновей и две дочери. Старший ребенок — Николай Песков (Чоулз) — сын от первого брака с Анастасией Буденной, ему 33 года. Некоторое время он жил в Великобритании, затем вернулся в Россию и отслужил в ракетных войсках, передавал «Коммерсантъ». Затем работал на канале RT. В 2022 году США ввели против него санкции.

Дмитрий Песков, в октябре 2022 года говоря о Пригожине, назвал его предпринимателем, который «болеет душой за то, что происходит» в России и «вносит большой вклад — посильный».