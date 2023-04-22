Сын Пескова подтвердил службу в ЧВК «Вагнер» и заявил о получении награды

Дмитрий и Николай Песковы (Фото: ndchoulz/ Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Сын пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Николай подтвердил, что вступил в ЧВК «Вагнер» и проходил службу в зоне военной операции на Украине. Об этом сообщил «Комсомольской правде». Об участии Николая Пескова в операции ранее сообщил бизнесмен Евгений Пригожин.

«Когда я принял для себя решение участвовать в СВО, я не знал, как правильно туда попасть. Поскольку, когда все начиналось, не так было много информации, как сейчас. Поэтому, да, мне пришлось обратиться к отцу. Я спросил, как мне правильно связаться с ЧВК. И он мне в этом помог», — сообщил Николай Песков. Он добавил, что за время службы получил медаль «За отвагу».

О том, что сын Пескова полгода прослужил в ЧВК «Вагнер» и принимал участие в военной операции на Украине рассказал основатель частной военной компании Евгений Пригожин. По его словам, сослуживцы сына пресс-секретаря президента не знали, кто его отец, а он сам вступил в ряды ЧВК «Вагнер» под другой фамилией и именем, по «подложным документам».

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