Посольство КНР удалило интервью со словами посла о статусе республик СССР

Bloomberg: в Китае удалили интервью посла со словами об «исторически российском» Крыме

Посольство Китая во Франции удалило стенограмму интервью, в котором посол Лу Шай поставил под сомнение независимость республик бывшего СССР, сообщил Bloomberg.

По данным агентства, посольство опубликовало интервью посла на китайском и французском языках в своем официальном аккаунте WeChat утром 24 апреля. Однако позже стенограмма была убрана с пометкой, что контент «удален автором».

Речь идет об интервью, которое Лу Шай дал французскому телеканалу LCI. В нем посол заявил, что некоторые «республики бывшего СССР не имеют действующего статуса в соответствии с международным правом, потому что не существует международного соглашения, реализующего их суверенный статус». Кроме того, Лу Шай сказал, что Крым «исторически был частью России», пока советский лидер Никита Хрущев не передал его Украине.

Слова китайского посла вызвали резкую критику со стороны стран Балтии и Украины. Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель по иностранным делам и политике безопасности назвал заявление Лу Шая «неприемлемым».

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