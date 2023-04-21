В Москве представили антидроновое ружье «Степашка» и камуфляж «Богомол-Z»

ПАРС-С «Степашка» (Фото: antikopter.ru)

В Москве представили новое противодроновое ружье ПАРС-С «Степашка», его показали на выставке «Экипировка». Оно способно глушить все используемые в военной операции на Украине беспилотники двойного назначения, заявил представитель разработчика «Локационная мастерская» («Локмас»), передает «РИА Новости».

По его словам, серийное производство ружья началось два месяца назад, на сегодняшний день оно тестируется как на полигонах, так и в зоне военной операции. С ее начала производство противодроновых ружей на «Локмасе» выросло в несколько раз и сегодня исчисляется сотнями ежемесячно.

Согласно данным на сайте производителя, «Степашка» принудительно переводит коммерческие дроны в режим посадки или возвращения к месту взлета, «не причиняя материального вреда владельцу». Дальность его действия — до 1,5 км, весит ружье 9,6 кг, оно может работать до двух часов.

На той же выставке производитель «Альфа К» представил невидимый для тепловизоров снайперский костюм «Богомол-Z». «Костюм-невидимка» защищает от тепловизора не только бойца, но и технику, заявил представитель компании Виктор Константинопольский.

По его словам, особенность новинки заключается в ее легкости (костюм весит от 1 до 3 кг), а также «почти полном отсутствии шуршания ткани». Константинопольский рассказал, что экипировку уже тестируют в зоне военной операции. «По оценкам специалистов, на сегодняшний день он не уступает, а где-то превосходит иностранные аналоги», — добавил он.