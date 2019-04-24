Эрдоган в день памяти жертв геноцида армян указал на двойные стандарты

Те страны, которые читают Турции нотации о геноциде и нарушении прав человека, и сами обладают «кровавой историей», заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая 24 апреля — в день памяти жертв геноцида армян в Османской империи.

Как передает Hurriyet, Эрдоган сказал, что такие страны — в пример он привел Францию — не озабочены правдой. «Если копнуть глубже историю геноцидов, резни и нарушения прав человека, то мы обнаружим те же страны, которые сейчас кричат о демократии и свободы», — добавил президент.

Он сказал, что исторические архивы Турции доступны любому желающему, в том числе для изучения событий 1915 года. Президент добавил, что ни одна страна не предоставила архивные доказательства геноцида армян.

В 1915 году власти Османской империи убивали и депортировали армян. Россия, Франция, Германия и десятки других стран признают произошедшее геноцидом. В 2015 году Европарламент провозгласил 24 апреля днем памяти жертв геноцида армян.

Турция настаивает, что массовую гибель армян в Османской империи нельзя считать геноцидом, так как они не умерли в результате целенаправленного уничтожения. Точное число жертв среди армян до сих пор неизвестно. Существуют разные оценки: от нескольких сотен тысяч до полутора миллионов человек.