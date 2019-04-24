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Bed Bath & Beyond $20 (+18,84%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
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В британском парламенте допустили подключение к «нормандскому формату»
В британском парламенте призвали правительство не отказываться от предложений по участию в переговорах по украинскому конфликту. Ранее с такой идеей выступил избранный президент Украины Владимир Зеленский
Джон Уиттингдейл (Фото: Stefan Wermuth / Reuters)

Британские власти должны активизировать участие в переговорах по ситуации на Украине, если с такой просьбой к ним обратится Киев. Об этом в среду заявил депутат-консерватор Джон Уиттингдейл.

«Мне известно о намерении [британского] правительства продолжить поддерживать диалог с Россией [по разрешению конфликта на востоке Украины], который проходит в контексте нормандской четверки и минского процесса, — сказал он. — В то же время [избранный] президент [Украины Владимир] Зеленский утверждал, что в перспективе рассчитывает на возможность усиления роли [в мирном процессе] подписантов Будапештского договора».

По словам депутата, если Зеленский «обратится к правительству Соединенного Королевства с просьбой помочь урегулировать ситуацию, то я очень надеюсь <...>, что правительство даст положительный ответ».

При этом Уиттингдейл уточнил, что на сегодняшний день политическая программа Зеленского представляется ему размытой. «Президент Зеленский еще не внес ясность в свою повестку, и мы ожидаем, кого он назначит на ключевые позиции, в том числе на пост министра иностранных дел», — сказал депутат в ходе дебатов по вопросу присоединения Крыма к России. Прямая трансляция дискуссий велась на сайте парламента.

Во время избирательной кампании на Украине Зеленский предлагал расширить «нормандский формат» переговоров по востоку Украины за счет Британии и США. Таким образом он рассчитывал поставить вопрос о прекращении конфликта на востоке страны как перед гарантами по Будапештскому меморандуму, так и перед партнерами по ЕС.

По условиям подписанного в 1994 году Будапештского меморандума Украина отказалась от ядерного оружия в обмен на гарантии территориальной целостности. Подписантами договора помимо Киева выступили Россия, США и Великобритания.

В ходе обсуждений в среду депутаты также затронули вопрос милитаризации Крыма, которую, по их словам, проводит Россия и которая создает риски для европейской безопасности. «Россия значительно укрепила и модернизировала наземный воздушный и морской компоненты военных сил [в Крыму]», — заявил депутат-консерватор Джон Хауэлл. Как уточнил законодатель, с 2014 года Россия увеличила число войск в Крыму в три раза, количество бронетехники и самолетов — в пять раз, а артиллерии — в десять раз.

Недавно Россия также развернула в Крыму четыре батальона системы ПВО С-400, сказал Хауэлл. «Это позволяет России покрывать всю территорию Черного моря, Азовское море, а также большую часть Украины», — отметил он.

По словам Хауэлла, милитаризация Крыма — «угроза не только для Украины, а для всей европейской безопасности». «В любой момент это может спровоцировать военный конфликт с НАТО в регионе Черного моря», — убежден он.

К словам Хауэлла об опасности милитаризации присоединился и Уиттингдейл. «До оккупации [в Крыму] находилось только 12,5 тыс. российских военных, сейчас их насчитывается 32 тыс.», — сказал он. Со своей стороны Уиттингдейл также выразил обеспокоенность в связи с сообщениями о том, что в Крыму может находиться российское ядерное оружие.

В октябре 2018 года министр иностранных дел Украины Павел Климкин говорил, что Крым «превратился в одну большую военную российскую базу», на которой может быть и ядерное оружие. «Что там есть, мы до конца не знаем. У нас есть обоснованные подозрения, что там может быть и ядерное оружие или по меньшей мере инфраструктура для ядерного оружия», — сказал тогда Климкин.

В свою очередь депутат-лейборист, член комитета палаты общин по иностранным делам Крис Брайант призвал британские власти оказать давление на Вашингтон, чтобы власти США пересмотрели позиции по суверенитету Израиля над Голанскими высотами. «Нельзя выступать против аннексии в случае с Крымом, при этом поддерживая аннексию Голанских высот», — возмутился он. В марте президент США Дональд Трамп заявил, что пришло время полностью признать суверенитет Израиля над Голанами. Голанские высоты — спорная территория площадью около 1800 кв. км, которая до войны 1967 года была частью Сирии.

Автор: Евгений Пудовкин
Теги: Парламент, Великобритания, Владимир Зеленский, нормандский формат ..., Дональд Трамп
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