В британском парламенте допустили подключение к «нормандскому формату»

В британском парламенте призвали правительство не отказываться от предложений по участию в переговорах по украинскому конфликту. Ранее с такой идеей выступил избранный президент Украины Владимир Зеленский

Джон Уиттингдейл (Фото: Stefan Wermuth / Reuters)

Британские власти должны активизировать участие в переговорах по ситуации на Украине, если с такой просьбой к ним обратится Киев. Об этом в среду заявил депутат-консерватор Джон Уиттингдейл.

«Мне известно о намерении [британского] правительства продолжить поддерживать диалог с Россией [по разрешению конфликта на востоке Украины], который проходит в контексте нормандской четверки и минского процесса, — сказал он. — В то же время [избранный] президент [Украины Владимир] Зеленский утверждал, что в перспективе рассчитывает на возможность усиления роли [в мирном процессе] подписантов Будапештского договора».

По словам депутата, если Зеленский «обратится к правительству Соединенного Королевства с просьбой помочь урегулировать ситуацию, то я очень надеюсь <...>, что правительство даст положительный ответ».

При этом Уиттингдейл уточнил, что на сегодняшний день политическая программа Зеленского представляется ему размытой. «Президент Зеленский еще не внес ясность в свою повестку, и мы ожидаем, кого он назначит на ключевые позиции, в том числе на пост министра иностранных дел», — сказал депутат в ходе дебатов по вопросу присоединения Крыма к России. Прямая трансляция дискуссий велась на сайте парламента.

Во время избирательной кампании на Украине Зеленский предлагал расширить «нормандский формат» переговоров по востоку Украины за счет Британии и США. Таким образом он рассчитывал поставить вопрос о прекращении конфликта на востоке страны как перед гарантами по Будапештскому меморандуму, так и перед партнерами по ЕС.