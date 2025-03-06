Власти США допустили послабления в тарифной войне с Канадой и Мексикой

Министр сельского хозяйства США считает, что Америка может ослабить пошлины на сельхозпродукцию из Канады и Мексики. Послабления, вероятнее всего, коснутся калийных удобрений

Фото: Brandon Bell / Getty Images

Администрация президента США Дональда Трампа может отменить пошлины на некоторую сельскохозяйственную продукцию и удобрения из Канады и Мексики. Министр сельского хозяйства США Брук Роллинз в разговоре с Bloomberg допустила, что из-под действия тарифов выведут калийные удобрения.

Роллинз была одной из участниц встречи представителей экономических ведомств с Трампом, которая состоялась в Белом доме накануне. Обсуждение касалось дальнейшей политики Соединенных Штатов в сфере регулирования тарифов на импорт. По итогам переговоров Роллинз заявила Bloomberg, что надеется на «определенные исключения для сельского хозяйства».

Указ о повышенных тарифах на товары из Канады, Мексики и Китая Трамп подписал в начале февраля. Тарифы должны были начать действовать с 4 февраля, но Канаде и Мексике удалось договориться об отсрочке пошлин на 30 дней.

Пошлины на китайские товары изначально были установлены на уровне 10%, а 4 марта президент США увеличил их до 20%. Тарифы 25% на весь импорт из Канады стоимостью около $1,5 трлн в годовом выражении начали действовать с 4 марта. Исключением стали энергоносители, которые обложили пошлинами в размере 10%.

Возможность смягчения ограничительных мер в отношении Канады и Мексики допускал и министр торговли США Говард Лютник. 4 марта «по итогам переговоров с двумя соседями, которые продолжались весь день», он сообщил, что США еще смогут договориться с Канадой и Мексикой. На следующий день администрация Трампа на один месяц приостановила действие пошлин в отношении автомобилей, ввозимых в США в рамках соглашения о свободной торговле с Канадой и Мексикой.