Советник Лещенко: украинцы ждут в Эр-Рияде, чтобы поговорить с США после России

В Киеве сообщили, когда еще раз встретятся на консультации с США

Делегация Украины, которая накануне провела переговоры с представителями США, осталась в Эр-Рияде, чтобы поговорить с американцами вновь после окончания их консультаций с делегацией России, рассказали в офисе президента Украины

Сергей Лещенко (Фото: Serg Glovny / Zuma / Global Look Press)

Украинские представители продолжают оставаться в Эр-Рияде, чтобы еще раз провести консультации с делегацией США после американо-российских переговоров, сообщил советник главы офиса президента Украины Сергей Лещенко, передает УНИАН.

«Эти переговоры будут продолжаться еще некоторое время, но они не обязательно должны заканчиваться громкими публичными заголовками, потому что это очередной раунд, после которых возможны более высокопоставленные встречи по миру на украинской земле», — сказал Лещенко.

Он также оценил вероятность достижения мира к Пасхе (20 апреля), которого, как писал Bloomberg, ожидают США. По мнению Лещенко, в случае вооруженного конфликта это не обязательно сработает, и на подобные переговоры может уйти не один месяц.

24 марта в Эр-Рияде проходят российско-американские консультации, они продолжаются уже более шести часов. Участник российской делегации глава комитета Совфеда по международным делам, бывший замглавы МИДа Григорий Карасин назвал идущие переговоры «творческими», отметив, что стороны ведут интересное обсуждение «злободневных тем». Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова посоветовала не ждать от них прорывов, так как работа идет по ряду направлений.

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Накануне, 23 марта, в Эр-Рияде прошли переговоры делегаций Украины и США. Украинский министр обороны Рустем Умеров отметил, что они были посвящены предложениям по защите энергообъектов и критической инфраструктуры. По итогам встречи он сказал, что «разговор был конструктивным и содержательным».