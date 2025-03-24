FT узнала о беспокойстве в ЕС по вопросу беспошлинного ввоза с Украины

Срок действия режима беспошлинной торговли Украины и стран ЕС истекает в июне, однако стороны до сих пор не согласовали условия его продления, пишет FT. Прошлая сделка привела к массовым протестам европейских фермеров

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Власти Украины призвали страны Евросоюза (ЕС) продлить соглашение о беспошлинном ввозе украинской сельхозпродукции, предупредив, что отказ приведет к «действительно разрушительным» последствиям, пишет Financial Times (FT). Срок действия соглашения истекает 5 июня 2025 года.

Решение о приостановке действия пошлин и квот на ввоз товаров с Украины было введено в июне 2022 года в качестве меры поддержки Киева после начала российской военной операции. Режим беспошлинной торговли неоднократно продлевался. В последний раз Евросоюз продлил приостановку действия импортных пошлин и квот на украинские товары в марте 2024 года.

До конца действия срока нынешнего соглашения остается чуть более двух месяцев, однако страны ЕС до сих пор не согласовали его продление, опасаясь ущерба для собственных рынков и новой волны недовольства со стороны фермеров, пишет FT.

По оценкам британской газеты, в 2024 году доходы Украины от экспорта в ЕС составили почти десятую часть всех доходов страны от поставок за рубеж — $41 млрд. «Европейский союз является нашим ключевым торговым партнером, и именно поэтому для нас было бы очень пагубно, если бы мы оказались в ситуации, которая была до войны», — сказал министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью Financial Times.

Представитель Еврокомиссии заявил газете, что «скоро» Украине представят предложения по «продвижению взаимной либерализации тарифов». Он отметил, что продление действующего соглашения — «наиболее вероятный запасной вариант», который кажется предпочтительнее торговых договоренностей ЕС и Украины, действовавших до 2022 года.

Отмена пошлин и квот на украинский экспорт вызвала протесты фермеров в Германии, Польше, Нидерландах, Румынии, Греции, Бельгии, Франции и Испании. Аграрии были возмущены падением прибыли, ростом затрат на электроэнергию и удобрения, а также жестким регулированием со стороны ЕС.

По мнению опрошенных FT европейских чиновников, Польша и в этот раз выступит против продления соглашения. Решение Варшавы могут поддержать и «дружественные России страны», такие как Словакия и Венгрия, считают собеседники газеты.