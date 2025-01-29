В деле Тимура Иванова о паромах появилась гостайна

Хамовнический суд Москвы провел предварительное заседание по уголовному делу экс-замминистра обороны Тимура Иванова о растрате более 200 миллионов рублей при продаже паромов для Керченской переправы и хищении 3,2 млрд. руб у банка

Тимур Иванов (Фото: Максим Шипенков / ЕРА / ТАСС)

В Хамовническом районном суде столицы началось предварительное слушание по второму уголовному делу бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, передает корреспондент РБК.

В деле говорится о растрате 216 млн. руб. при покупке паромов для Керченской переправы (ч. 4 ст. 160 УК). По версии следствия, в преступлении также участвовал экс-руководитель ООО «Оборонлогистика» Антон Филатов.

Судья Хамовнического суда Москвы Мария Сырова удовлетворила ходатайство прокуратуры о передаче дела в Московский городской суд из-за того, что в его материалах есть секретный документ, содержащий гостайну. Ранее представители защиты сообщали, что суд не давал им ознакомиться с тремя томами из уголовного дела.

Хотя заседание проходило в закрытом режиме, родные и знакомые замминистра приехали к его началу. Перед входом дежурил наряд ДПС. Судья Сырова начала заседание спустя час после заявленного времени. Коридор, ведущий к залу, в котором проводилось заседание, был отгорожен скамьей. На входе дежурили два пристава.

В обвинении говорится, что растрата была совершена с апреля по октябрь 2015 года. Два парома для Керченской переправы были куплены из бюджетных средств через оффшорную компанию «Туринвест сервисиз лимитед». Сумма сделки составила 12,5 млн евро.

На момент покупки Тимур Иванов руководил АО «Оборонстрой», а Антон Филатов являлся главой подведомственной Минобороны компании «Оборонлогистика».

Ущерб возник из-за разницы в курсе евро при закупке судов. Сделка осуществлялась на кредитные средства банка «Интеркоммерц». Потраченную на закупку паромов сумму банку компенсировали из бюджетных средств спустя время по более высокому курсу.

Во втором эпизоде дела говорится о растрате около 4 млрд руб. По версии следствия, Иванов и Филатов были причастны к выводу в 2016 году 45 млн евро из банка «Интеркоммерц» через фиктивные договоры купли-продажи валюты в кредитной организации. В этом эпизоде фигурируют еще несколько человек, в том числе бывшие топ-менеджеры банка «Интеркоммерц», объявленные в розыск.