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Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль покинул следственный изолятор

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль покинул следственный изолятор
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Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль покинул следственный изолятор в Ыйване к югу от Сеула, сообщает агентство Yonhap.

У ворот центра заключения его встретили сторонники.

«Я ценю мужество и решимость суда в исправлении беззакония», — заявил Юн. Также он поблагодарил своих избирателей.

Под стражей Юн Сок Ёль провел 52 дня.

7 марта суд удовлетворил ходатайство политика и отменил его арест. Однако рассмотрение дела о мятеже продолжается.

Суд в Сеуле освободил из-под стражи отстраненного президента Юн Сок Ёля
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Юн Сок Ёль

В начале декабря 2024 года Юн попытался объявить в Южной Корее военное положение. Позднее ему объявили импичмент и обвинили в мятеже. В конце января политика арестовали. Свое решение объявить военное положение Юн объяснил стремлением защитить Южную Корею «от угрозы северокорейских коммунистических сил».

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Теги
Южная Корея президент СИЗО Юн Сок Ёль
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