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Политика ,  
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Суд в Сеуле освободил из-под стражи отстраненного президента Юн Сок Ёля

Подвергнутый импичменту и обвиненный в мятеже Юн Сок Ёль освобожден из-под стражи по решению суда. Политика арестовали 15 января вскоре после попытки объявить в Южной Корее военное положение
Юн Сок Ёль
Юн Сок Ёль (Фото: Yao Qilin / XinHua / Global Look Press)

Отстраненный от власти президент Южной Кореи Юн Сок Ёль освобожден из-под стражи, сообщает агентство Yonhap. Суд удовлетворил его ходатайство и отменил арест, но рассмотрение дела о мятеже продолжается.

Военное положение в Южной Корее. Фоторепортаж
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В начале декабря 2024 года Юн Сок Ёль попытался объявить в Южной Корее военное положение, позднее он был подвергнут импичменту и обвинен в мятеже. 15 января Юн Сок Ёля арестовали, а 18 января суд постановил взять его под стражу. В прошлом месяце политик обратился в Центральный окружной суд Сеула, оспаривая законность выдвинутых против него обвинений. Суд согласился с его аргументами, что позволило бывшему главе государства выйти на свободу.

Свое решение объявить военное положение Юн Сок Ёль объяснял стремлением защитить Южную Корею «от угрозы северокорейских коммунистических сил». В таких условиях страна прожила чуть менее шести часов: собрав кворум, кабмин Южной Кореи отменил военное положение, а созданное для него командование было расформировано.

Суд в Сеуле освободил из-под стражи отстраненного президента Юн Сок Ёля
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Отстраненный от выполнения обязанностей президента Юн Сок Ёль стал первым действующим лидером страны, который был арестован. Несмотря на решение парламента Южной Кореи, формально Юн Сок Ёль остается на президентском посту до того, как это решение утвердит Конституционный суд страны. За всю историю Южной Кореи только один президент был отстранен от должности в результате импичмента — Пак Кын Хе в 2017 году. В 2004 году от должности был отстранен Но Му Хён, но Конституционный суд позволил ему остаться на своем посту.

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Теги
Милена Костерева
Юн Сок Ёль Южная Корея импичмент мятеж военное положение
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