СК Армении завел дело о терроризме после нападения на здание полиции в Ереване

В Ереване возбудили дело о терроризме после нападения на здание полиции

Трое вооруженных мужчин пытались проникнуть в здание полиции в Ереване. Двое из них получили ранения в результате взрыва гранаты, которую они применили при попытке попасть внутрь, третьего позднее обезвредили и задержали

Фото: Александр Патрин / ТАСС

Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело о терроризме после нападения на отделение полиции в Ереване, пишет NEWS.am.

Вице-мэр армянской столицы Армен Памбухчян отметил, что на данный момент «никаких террористических групп» в отделе полиции в районе Нор-Норк нет.

«Я не знаю, чего он [обезвреженный мужчина] хотел, но было очевидно, что это поведение, характерное для террористического акта, и последний был нейтрализован. Любое лицо, которое появляется в отделении полиции с любым вооружением или взрывчаткой, согласно нашему Уголовному кодексу, это является террористическим актом», — сказал он.

В МВД ранее заявили, что трое вооруженных людей пытались прорваться в здание полиции в Нор-Норке. Они применили гранату, в результате взрыва двое из них получили ранения и были госпитализированы. С третьим вооруженным гранатой мужчиной, который остался у отделения, начали переговоры. На место прибыл спецназ. В итоге его обезвредили и задержали.

У отдела полиции до этого собралась группа граждан, после того как утром по подозрению в незаконном хранении и ношении оружия и боеприпасов были задержаны 49 человек. В армянском «Боевом братстве» заявили, что задержанные — члены их организации. Собравшиеся требовали их освободить.

Позднее пресс-секретарь МВД Нарек Саргсян не стал комментировать сообщения о том, что в нападении на здание полиции участвовали члены «Боевого братства». По его словам, все задержанные утром 24 марта члены организации были отпущены.