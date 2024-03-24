 Перейти к основному контенту
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

В Ереване возбудили дело о терроризме после нападения на здание полиции

СК Армении завел дело о терроризме после нападения на здание полиции в Ереване
Трое вооруженных мужчин пытались проникнуть в здание полиции в Ереване. Двое из них получили ранения в результате взрыва гранаты, которую они применили при попытке попасть внутрь, третьего позднее обезвредили и задержали
Фото: Александр Патрин / ТАСС
Фото: Александр Патрин / ТАСС

Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело о терроризме после нападения на отделение полиции в Ереване, пишет NEWS.am.

Вице-мэр армянской столицы Армен Памбухчян отметил, что на данный момент «никаких террористических групп» в отделе полиции в районе Нор-Норк нет.

«Я не знаю, чего он [обезвреженный мужчина] хотел, но было очевидно, что это поведение, характерное для террористического акта, и последний был нейтрализован. Любое лицо, которое появляется в отделении полиции с любым вооружением или взрывчаткой, согласно нашему Уголовному кодексу, это является террористическим актом», — сказал он.

Спецназ в Ереване обезвредил вооруженного мужчину в здании полиции
Общество
Фото:Нарек Галстян / ТАСС

В МВД ранее заявили, что трое вооруженных людей пытались прорваться в здание полиции в Нор-Норке. Они применили гранату, в результате взрыва двое из них получили ранения и были госпитализированы. С третьим вооруженным гранатой мужчиной, который остался у отделения, начали переговоры. На место прибыл спецназ. В итоге его обезвредили и задержали.

У отдела полиции до этого собралась группа граждан, после того как утром по подозрению в незаконном хранении и ношении оружия и боеприпасов были задержаны 49 человек. В армянском «Боевом братстве» заявили, что задержанные — члены их организации. Собравшиеся требовали их освободить.

Позднее пресс-секретарь МВД Нарек Саргсян не стал комментировать сообщения о том, что в нападении на здание полиции участвовали члены «Боевого братства». По его словам, все задержанные утром 24 марта члены организации были отпущены.

Читайте на РБК Pro
На замену SAP: какую отечественную платформу выбрать — 7 вариантов
Для первой закупки в КНР достаточно ₽ 100 тыс. Затраты вас ждут в другом
По каким фразам в письме клиент поймет, что он вам безразличен
Вы удалили весь «компромат»: как налоговая узнает о дроблении

Полное видео обращения Путина в связи с терактом в «Крокусе»

Посетитель «Крокуса» рассказал, как обезвредил нападавшего

Опубликовано видео допроса стрелявшего в «Крокусе» мужчины

Как выглядит «Крокус» после пожара. Съемка с вертолета

Очевидец рассказал хронологию нападения на «Крокус»

Как люди спасались из «Крокуса». Видео очевидцев

Владелец «Крокуса» Агаларов впервые прокомментировал произошедший теракт

Лидер группы «Пикник» выразил соболезнования в связи с трагедией в «Крокусе»

Светлаков рассказал, как посетители концерта спасались от террористов
Авторы
Теги
Елена Чернышова
Ереван полиция терроризм нападение
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 марта
EUR ЦБ: 100,22 (-0,15) Инвестиции, 22 мар, 16:14 Курс доллара на 23 марта
USD ЦБ: 92,61 (+0,66) Инвестиции, 22 мар, 16:14
В Ереване возбудили дело о терроризме после нападения на здание полиции Политика, 20:20
Воронежский губернатор второй раз за день объявил опасность атаки дронов Политика, 20:07
Четыре человека пострадали при обстреле Белгорода и Белгородского района Политика, 20:05
В Курской области объявили опасность атаки беспилотников Политика, 19:55
Синоптик пообещал майскую погоду на следующих выходных в Москве Общество, 19:42
Спасатели разобрали свыше 400 куб. м обрушившихся конструкций в «Крокусе» Общество, 19:24
Стало известно, кто страховал «Крокус Сити Холл» Финансы, 19:15
В Венгрии на ралли автомобиль врезался в зрителей, убив четырех человек Спорт, 19:10
В МВД ответили на сообщения о недолжной реакции на теракт в «Крокусе» Общество, 19:05
Над Белгородской областью сбили 22 снаряда, запущенных из Vampire Политика, 18:50
Спецназ в Ереване обезвредил вооруженного мужчину в здании полиции Общество, 18:32
Как выглядит мемориал на месте теракта в «Крокус Сити Холле» Общество, 18:27
Телеведущий Виктор Гусев рассказал о спасении из «Крокус Сити Холла» Спорт, 18:08
Путин почтил память жертв теракта в «Крокус Сити Холле» Политика, 18:04