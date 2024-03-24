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Военная операция на Украине ,  
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Львовские власти сообщили о новых взрывах на объекте инфраструктуры

Глава ЛЬвовской области Козицкий заявил о новых ударах по объекту инфраструктуры
Сюжет
Военная операция на Украине
По объекту критической инфраструктуры в Львовской области были нанесены новые удары, сообщил глава ОВА Козицкий. Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины
Фото: dsns_telegram / Telegram
Фото: dsns_telegram / Telegram

На объекте критической инфраструктуры в Львовской области, где после ночных ударов начался пожар, снова произошли взрывы, предварительно, по нему «есть два попадания», заявил глава администрации региона Максим Козицкий в телеграм-канале.

«Пожарных, которые тушили пожар, вовремя предупредили об атаке. Они успели переместиться в безопасное место», — написал он.

До этого в ряде украинских регионов, в том числе в столичном, объявили воздушную тревогу. «Суспiльне» писало о взрывах в Ивано-Франковской области, ТСН сообщал о взрывах в Прикарпатье (к региону относят Ивано-Франковскую, Львовскую и Черновицкую области).

О пожаре на объекте критической инфраструктуры в результате ночных ударов Козицкий рассказал утром 24 марта, добавив, что на месте работают пожарные. Он не уточнял, какой именно объект попал под удар, а также не привел подробности о разрушениях. Информации о пострадавших не поступало, добавил Козицкий.

На объекте критической инфраструктуры во Львовской области начался пожар
Политика

Ночью в ряде областей Украины, в том числе во Львовской, звучали сирены воздушной тревоги, глава администрации несколько раз сообщал о работе ПВО в регионе.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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