Львовские власти сообщили о новых взрывах на объекте инфраструктуры

По объекту критической инфраструктуры в Львовской области были нанесены новые удары, сообщил глава ОВА Козицкий. Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины

Фото: dsns_telegram / Telegram

На объекте критической инфраструктуры в Львовской области, где после ночных ударов начался пожар, снова произошли взрывы, предварительно, по нему «есть два попадания», заявил глава администрации региона Максим Козицкий в телеграм-канале.

«Пожарных, которые тушили пожар, вовремя предупредили об атаке. Они успели переместиться в безопасное место», — написал он.

До этого в ряде украинских регионов, в том числе в столичном, объявили воздушную тревогу. «Суспiльне» писало о взрывах в Ивано-Франковской области, ТСН сообщал о взрывах в Прикарпатье (к региону относят Ивано-Франковскую, Львовскую и Черновицкую области).

О пожаре на объекте критической инфраструктуры в результате ночных ударов Козицкий рассказал утром 24 марта, добавив, что на месте работают пожарные. Он не уточнял, какой именно объект попал под удар, а также не привел подробности о разрушениях. Информации о пострадавших не поступало, добавил Козицкий.

Ночью в ряде областей Украины, в том числе во Львовской, звучали сирены воздушной тревоги, глава администрации несколько раз сообщал о работе ПВО в регионе.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.