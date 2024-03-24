Reuters сообщило о попытке «Аль-Каиды» убить Клинтона в 1996 году

Террористы устроили засаду на кортеж президента Билла Клинтона и его супругу Хиллари в 1996 году на Филиппинах, однако бомбу удалось обнаружить, пишет Reuters. По данным агентства, должного расследования проведено не было

Билл Клинтон (Фото: Alex Wong / Newsmakers / Getty Images)

Секретная служба США предотвратила покушение на президента Билла Клинтона и его супругу Хиллари во время визита на Филиппины в 1996 году, передает Reuters со ссылкой на восемь бывших сотрудников спецслужб.

Клинтон тогда прилетел на ежегодный саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. На пути кортежа из аэропорта было обнаружено взрывное устройство, а после того, как автомобили поехали по запасному маршруту, филиппинские спецслужбы доложили об обнаружении мощной бомбы на мосту, по которому должна была проехать колонна, а также брошенный неподалеку красный внедорожник Mitsubishi Pajero с автоматами АК-47.

Как пишет агентство, атаку планировала совершить «Аль-Каида» (запрещенная в России террористическая организация), судя по всему, это является одной из первых попыток группировки нанести удар по США.

Reuters не нашло признаков того, что спецслужбы США проводили расследование попытки покушения. Некоторые опрошенные агентством отставные агенты также указали на оставшиеся без ответов вопросы. «Я всегда удивлялся, почему меня не оставили в Маниле для наблюдения за каким-либо расследованием», — рассказал старший агент разведки Секретной службы Грегори Глод.

Шестью годами позднее, в 2002-м, американская спецслужба обнаружила упоминание о неудачном покушении в документах «Аль-Каиды». Бумаги находились в лагере Шомали неподалеку от Кабула, где боевики «Аль-Каеды» проходили специальную подготовку по организации убийств высокопоставленных чиновников.

«Мы пытались совершить покушение на Клинтона, но нам это не удалось», — говорится в одном из написанных на арабском языке документов. Нападение планировалось совершить на одной из международных конференций или встреч на высшем уровне.

В документах также отмечалось, что боевики предпочитали использовать не оружие с глушителями или снайперские винтовки, а пулеметы и переносные ракетные комплексы из засады.

Террористы «Аль-Каиды» в сентябре 2001 года атаковали башни-близнецы и здание Пентагона с помощью угнанных самолетов. После этого президент Джордж Буш объявил о глобальной «войне с террором». «Наша война против терроризма начинается с «Аль-Каиды» но на этом не заканчивается. Она не закончится до тех пор, пока всякая террористическая группировка глобального размаха не будет обнаружена, остановлена и повержена», — сказал он.