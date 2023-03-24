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Производитель оружия для Киева заявил о дефиците энергии из-за TikTok

Норвежская оборонная компания Nammo пожаловалась на нехватку электричества из-за TikTok
Норвегия планирует нарастить объем выпуска боеприпасов из-за конфликта на Украине. Однако производители жалуются на нехватку энергии — мощности уже законтрактованы дата-центром TikTok
Фото: nammo.com
Фото: nammo.com

Норвежский производитель оружия Raufoss Nammo пожаловался, что предназначенная для его предприятия электроэнергия уходит строящемуся в стране дата-центру китайской соцсети TikTok, сообщает VG.

Предприятия Raufoss Nammo в последнее время загружены увеличившимися оборонными заказами от властей Норвегии и других стран НАТО. Производимые на предприятиях ракеты и иные боеприпасы используются, в частности, на Украине.

Цеха компании расположены в бизнес-парке Rafoss, неподалеку от озера Мьёса. Одной из причиной размещения там производства стал избыток дешевой электроэнергии от местных гидроэлектростанций. На фоне роста объема производства Nammo намерено расширить цеха, однако этому препятствует дефицит электроэнергии. В то же самое время на противоположном берегу Мьёса, близ города Хамар, строится новый дата-центр TikTok. Объект получил название OSL2-Hamar и будет иметь мощность до 150 мегаватт, писало издание e24, или около 0,5% потребления электроэнергии в Норвегии. Контракт с поставщиками энергии, подразумевающий возможность увеличения поставок электричества до этого объема 2025 году, уже подписан. Для сравнения, бизнес-парк Raufoss и Nammo заявляют, что им потребуется от 30 до 40 МВт.

Власти Норвегии уже анонсировали выделение более 2 млрд норвежских крон ($190 млн) на закупку артиллерийских боеприпасов. Однако Nammo предупреждает, что не сможет приступить к расширению цехов для выполнения заказа без уверенности, что им будет обеспечена поставка необходимых мощностей.

«Если мы не получим доступ к электричеству, Nammo не сможет увеличить мощности, в чем мы остро нуждаемся, — заявил гендиректор компании Мортен Брандтцег. — Власти должны выбирать между хранением видео с котиками или обеспечением критически важных социальных функций».

В феврале парламент Норвегии большинством голосов одобрил программу помощи Украине на сумму 75 млрд норвежских крон (почти $7,4 млрд). 14 февраля Минобороны королевства сообщило, что передаст Украине восемь танков и до четырех машин поддержки, а также средства для приобретения запчастей и боеприпасов. 20 марта машины прибыли на Украину.

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