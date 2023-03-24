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Политика ,  
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Украинских разведчиков заочно арестовали за похищение добровольцев из ДНР

Суд в Москве заочно арестовал трех украинских разведчиков за похищение добровольцев из ДНР
По версии следствия, в Астрахани обвиняемые пытались похитить добровольца, воевавшего в Донбассе с 2014 года, а в Москве — сотрудника министерства госбезопасности ДНР, который хотел продать недвижимость в Подмосковье
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Басманный суд Москвы заочно арестовал троих граждан Украины — сотрудников Главного управления разведки (ГУР) страны Вячеслава Орехова и Дмитрия Шиманского, а также их помощника Владислава Гавриша, сообщает «Коммерсантъ». Всех обвиняют в попытке похищения добровольцев, участвовавших в боевых действиях на стороне ДНР.

Один из таких добровольцев — Денис Харитонов, который в 2014 году отправился воевать под Донецк. В 2020-м его похитили в Астраханской области. Как пишет газета, мужчина хотел открыть военно-патриотический детский клуб и встретился с тремя мужчинами, которые представились проектировщиками. Те избили его, сделали инъекцию седативным препаратом и собирались вывезти на украинскую территорию.

При переходе через границу в Белгородской области группу остановили российские пограничники. Завязалась перестрелка: один из похитителей был убит, еще двое, в том числе Гавриш, скрылись. Харитонов не пострадал. Следствие считает, что попытку похищения организовал Орехов, который руководил группой с территории Украины.

Шиманского обвиняют в попытке похищения Романа Волянюка, уроженца Макеевки, который, по данным газеты, служил в структурах министерства государственной безопасности ДНР. В 2020 году он приехал в Москву, чтобы продать свою недвижимость в подмосковном Домодедово. На объявление откликнулись двое; при встрече они попытались нейтрализовать Волянюка электрошокером и запихнуть в багажник машины, но тому удалось сбежать. Газета писала, что тогда задержали семерых, некоторые из них признали вину. ТАСС передает, что следствие считает Шиманского организатором похищения.

В том же году в Челябинске по приказу фигурантов дела похитили бизнесмена, у которого хотели получить код доступа к его криптовалютному кошельку, считает следствие.

Фигурантам вменяют организацию преступного сообщества или участие в нем (ст. 210 УК), похищение людей организованной группой (ч. 3 ст. 126 УК), покушение на убийство (ст. 30, ст. 105 УК), грабеж (ст. 161 УК), незаконное пересечение границы (ст. 322 УК) и незаконный оборот оружия (ст. 222 УК). Их адвокаты по назначению не стали комментировать судебное решение, но обжаловали его.

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Расследование ведут сотрудники управления по расследованию военных преступлений и геноцида Главного следственного управления СК. По версии следствия, Орехов и Шиманский действовали в согласовании с начальником ГУР Кириллом Будановым (возглавил ведомство в августе 2020 года).

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
похищение заочный арест разведка Донбасс Басманный суд
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