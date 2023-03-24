Telegraph узнала об отказе пилотов Израиля везти премьера в Британию

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 марта
EUR ЦБ: 83,15 (+0,18) Инвестиции, 23 мар, 16:46 Курс доллара на 24 марта
USD ЦБ: 76,31 (-0,65) Инвестиции, 23 мар, 16:46
Киев объяснил проблему организации разговора Зеленского и Си Цзиньпина Политика, 04:54
Кандидат в президенты Турции пообещал выйти из НАТО в случае победы Политика, 04:47
Парламент Швеции одобрил поставку Украине военной техники на $604 млн Политика, 04:34
В США заявили, что Киев может попробовать вернуть территории «иным путем» Политика, 04:22
Telegraph узнала об отказе пилотов Израиля везти премьера в Британию Политика, 03:39
МИД назвал условие денонсации Россией оставшихся конвенций Совета Европы Политика, 03:32
Глава Citi рассказала, как мобильные приложения ускорили крахи банков Финансы, 03:00
Сформируйте образ делового человека
За 5 дней на интенсиве РБК Pro вы научитесь «управлять впечатлением» о себе и грамотно вести бизнес-коммуникацию
Прокачать навык
Bloomberg узнал о проверке США Credit Suisse о возможной помощи россиянам Финансы, 02:38
Дания нашла неопознанный цилиндр у трубы «Северного потока» Политика, 02:27
Глава Еврокомиссии назвала цель 11-го пакета санкций против России Политика, 01:46
КНДР объявила об испытании оружия для «мощного радиоактивного цунами» Политика, 01:31
Зеленский заявил о нехватке «новых успехов» по поддержке Украины Политика, 01:18
James Webb впервые показал пыльную бурю за пределами Солнечной системы Технологии и медиа, 00:56
Гарри Кейн стал лучшим бомбардиром в истории сборной Англии Спорт, 00:53
Политика ,  
0 

Telegraph узнала об отказе пилотов Израиля везти премьера в Британию

Telegraph: пилоты в Израиле отказались выполнять рейс с премьером Нетаньяху в Британию
Нетаньяху должен встретиться с британским премьером, но пока пилоты отказываются везти его в Лондон из-за судебной реформы, рассказал источник The Telegraph. В начале марте СМИ писали об отказе пилотов доставить его Рим
Беньямин Нетаньяху
Беньямин Нетаньяху (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Правительство Израиля не смогло найти пилота, который бы не отказался выполнить рейс с премьер-министром Беньямином Нетаньяху в Великобританию, визит пришлось отложить, пишет The Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве.

«Как мы понимаем, израильские пилоты отказываются везти Нетаньяху в Великобританию», — рассказал собеседник газеты.

Первоначально он должен был вылететь вечером в четверг, 23 марта, сейчас рейс запланирован на 4 утра пятницы, 24 марта, указывает издание. У израильского премьера запланированы переговоры с британским коллегой Риши Сунаком, центральной темой беседы станет «необходимость формирования единого международного фронта против Ирана, чтобы остановить его ядерную программу».

Правящая партия Израиля Ликуд планирует принять законопроект о реформе судебной системы, рассмотрение документа стало причиной крупнейших акций протеста в стране. В случае принятия законопроекта правительство получит полный контроль над назначением судей, а полномочия Верховного суда будут ограничены. Противники обвиняют инициаторов проекта в желании сконцентрировать власть в руках правящей партии. Демонстрантов поддержал президент Израиля Ицхак Герцог.

Протесты против запланированной Нетаньяху реформы и прежде приводили к проблемам для организации поездок премьера за рубеж.

В начале марта, по данным источников израильских СМИ, пилоты авиакомпании El Al отказались выполнять рейс с Нетаньяху в Рим, из-за чего канцелярия премьера была вынуждена искать им замену в других авиаперевозчиках, писала Times of Israel. Спустя несколько часов в компании заверили, что экипаж для полета премьера в Италию полностью укомплектован. Организаторы протестов после этого заявили, что постараются помешать Нетаньяху приехать в аэропорт имени Бен-Гуриона путем перекрытия дорог.

Читайте на РБК Pro
Компании-зомби: откуда берутся и как с ними справиться
Действительно ли Турция блокирует грузы из ЕС в Россию
Золотая книга. Как мормоны накопили $100 млрд в тайном инвестфонде
ФНС изменила правила допросов. Каких последствий ждать бизнесу
Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Беньямин Нетаньяху Израиль Великобритания
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter