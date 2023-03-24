Telegraph узнала об отказе пилотов Израиля везти премьера в Британию

Telegraph: пилоты в Израиле отказались выполнять рейс с премьером Нетаньяху в Британию

Нетаньяху должен встретиться с британским премьером, но пока пилоты отказываются везти его в Лондон из-за судебной реформы, рассказал источник The Telegraph. В начале марте СМИ писали об отказе пилотов доставить его Рим

Беньямин Нетаньяху (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Правительство Израиля не смогло найти пилота, который бы не отказался выполнить рейс с премьер-министром Беньямином Нетаньяху в Великобританию, визит пришлось отложить, пишет The Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве.

«Как мы понимаем, израильские пилоты отказываются везти Нетаньяху в Великобританию», — рассказал собеседник газеты.

Первоначально он должен был вылететь вечером в четверг, 23 марта, сейчас рейс запланирован на 4 утра пятницы, 24 марта, указывает издание. У израильского премьера запланированы переговоры с британским коллегой Риши Сунаком, центральной темой беседы станет «необходимость формирования единого международного фронта против Ирана, чтобы остановить его ядерную программу».

Правящая партия Израиля Ликуд планирует принять законопроект о реформе судебной системы, рассмотрение документа стало причиной крупнейших акций протеста в стране. В случае принятия законопроекта правительство получит полный контроль над назначением судей, а полномочия Верховного суда будут ограничены. Противники обвиняют инициаторов проекта в желании сконцентрировать власть в руках правящей партии. Демонстрантов поддержал президент Израиля Ицхак Герцог.

Протесты против запланированной Нетаньяху реформы и прежде приводили к проблемам для организации поездок премьера за рубеж.

В начале марта, по данным источников израильских СМИ, пилоты авиакомпании El Al отказались выполнять рейс с Нетаньяху в Рим, из-за чего канцелярия премьера была вынуждена искать им замену в других авиаперевозчиках, писала Times of Israel. Спустя несколько часов в компании заверили, что экипаж для полета премьера в Италию полностью укомплектован. Организаторы протестов после этого заявили, что постараются помешать Нетаньяху приехать в аэропорт имени Бен-Гуриона путем перекрытия дорог.