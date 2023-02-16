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Омский губернатор ответил Барбаре Брыльской на ее слова о городе

Омский губернатор Бурков назвал неожиданными слова Барбары Брыльской о городе
Барбара Брыльска
Барбара Брыльска (Фото: Сергей Харченко / Zuma / ТАСС)

Глава Омской области Александр Бурков назвал неожиданным заявление польской актрисы Барбары Брыльской по поводу областного центра. Ранее она сказала, что в городе ей «страшно выходить из самолета».

«Признаюсь, не ожидал от Барбары Брыльской, чудесно сыгравшей интеллигентную Надю, такого резкого заявления в адрес нашего города. Делать выводы об Омске с трапа самолета по меньшей мере странно», — написал Бурков в телеграм-канале. Он также опубликовал ролик с видами города.

Ранее Брыльска заявила в интервью изданию «Абзац», что в России хорошо живут только в Москве и Петербурге, а в других регионах ситуация «катастрофична». «Омск, Новосибирск... Мы прилетаем туда, и мне страшно выходить из самолета», — сказала она. По мнению актрисы, там «везде нищета» и «невозможно жить».

Брыльска родилась в польском Лодзе во время немецкой оккупации в 1941 году. В России известность ей принесла роль Нади Шевелевой в фильме Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!». В 2007 году она снялась в продолжении киноленты. Брыльска также исполнила роль Розы Карловны в фильме «Адмиралъ».

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Омск Барбара Брыльска Новосибирск
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