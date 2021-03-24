В ЕАЭС предупредили о рисках для экономик во время выхода из пандемии
Негативное влияние пандемии COVID-19 на экономики стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) постепенно ослабевает, на фоне мер экономической поддержки и снятия ограничительных мер в ряде отраслей экономик наблюдается восстановление, но пандемия обострила многие из накопившихся проблем экономического развития отдельных регионов, в том числе евразийского, заявил в статье для РБК председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович. Комиссия — наднациональный регулирующий орган Евразийского экономического союза, в который входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия.
Уже существующие в ЕАЭС проблемы ухудшают долгосрочные перспективы для экономик, предупреждает Мясникович. «Следует признать, что в наших странах в предыдущие периоды сбережения эффективно не трансформировались в инвестиции и инновации, которые необходимы для повышения экономического потенциала», — назвал он одну из проблем.
Как ЕЭАС прошел год пандемии
В 2020 году в ЕАЭС наблюдалось снижение основных социально-экономических показателей, за исключением производства продукции сельского хозяйства, объема выполненных строительных работ и обрабатывающей промышленности. Объем валового внутреннего продукта по ЕАЭС сократился на 3%, объем промышленного производства сократился на 2,7%, объем экспорта во взаимной торговле товарами внутри союза снизился на 11%, во внешней торговле — на 20,9%.
Объем промышленного производства ЕАЭС в январе 2021 года сократился на 2,1% к соответствующему периоду предыдущего года. Сокращение отмечалось во всех странах союза, за исключением Белоруссии, где объем промышленного производства увеличился на 8,5%, наибольшее сокращение произошло в Армении (на 10,8%), наименьшее — в России (на 2,5%).
Угрозу для развития экономического роста представляет сравнительно низкий уровень государственной поддержки, оказанный экономикам. «ВВП экономик государств ЕАЭС снизился в 2020 году меньше, чем во многих развитых странах, которые оказывали значительно большую помощь экономике. В качестве примера: ВВП Европейского союза упал на 7,2%, Германии — на 5,4%, Великобритании — на 10%. Но для стран союза это не должно служить оправданием самоуспокоения», — уверен Мясникович. Ведь страны с высокоэффективными экономиками предприняли беспрецедентную по своему объему поддержку населению и экономикам, эти меры господдержки будут востребованы не только в 2020 году, они дадут эффект и в последующие периоды. К тому же следует учитывать и положение с доходами населения в евразийской пятерке, которые не позволяют существенно нарастить внутреннее потребление, продолжает председатель коллегии: «Это означает, что Евразийский экономический союз может столкнуться с еще большей конкуренцией на товарных рынках, чем было до кризиса».