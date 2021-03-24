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В ЕАЭС предупредили о рисках для экономик во время выхода из пандемии

Влияние пандемии на экономики стран Евразийского союза ослабевает. Но пятерке нужно расширить сотрудничество, иначе возрастет конкуренция со странами, оказавшим значительную поддержку экономикам, считает глава коллегии ЕАЭС
Михаил Мясникович
Михаил Мясникович (Фото: Тимур Батыршин / РИА Новости)

Негативное влияние пандемии COVID-19 на экономики стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) постепенно ослабевает, на фоне мер экономической поддержки и снятия ограничительных мер в ряде отраслей экономик наблюдается восстановление, но пандемия обострила многие из накопившихся проблем экономического развития отдельных регионов, в том числе евразийского, заявил в статье для РБК председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович. Комиссия — наднациональный регулирующий орган Евразийского экономического союза, в который входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия.

Уже существующие в ЕАЭС проблемы ухудшают долгосрочные перспективы для экономик, предупреждает Мясникович. «Следует признать, что в наших странах в предыдущие периоды сбережения эффективно не трансформировались в инвестиции и инновации, которые необходимы для повышения экономического потенциала», — назвал он одну из проблем.

Как ЕЭАС прошел год пандемии

В 2020 году в ЕАЭС наблюдалось снижение основных социально-экономических показателей, за исключением производства продукции сельского хозяйства, объема выполненных строительных работ и обрабатывающей промышленности. Объем валового внутреннего продукта по ЕАЭС сократился на 3%, объем промышленного производства сократился на 2,7%, объем экспорта во взаимной торговле товарами внутри союза снизился на 11%, во внешней торговле — на 20,9%.

Объем промышленного производства ЕАЭС в январе 2021 года сократился на 2,1% к соответствующему периоду предыдущего года. Сокращение отмечалось во всех странах союза, за исключением Белоруссии, где объем промышленного производства увеличился на 8,5%, наибольшее сокращение произошло в Армении (на 10,8%), наименьшее — в России (на 2,5%).

Угрозу для развития экономического роста представляет сравнительно низкий уровень государственной поддержки, оказанный экономикам. «ВВП экономик государств ЕАЭС снизился в 2020 году меньше, чем во многих развитых странах, которые оказывали значительно большую помощь экономике. В качестве примера: ВВП Европейского союза упал на 7,2%, Германии — на 5,4%, Великобритании — на 10%. Но для стран союза это не должно служить оправданием самоуспокоения», — уверен Мясникович. Ведь страны с высокоэффективными экономиками предприняли беспрецедентную по своему объему поддержку населению и экономикам, эти меры господдержки будут востребованы не только в 2020 году, они дадут эффект и в последующие периоды. К тому же следует учитывать и положение с доходами населения в евразийской пятерке, которые не позволяют существенно нарастить внутреннее потребление, продолжает председатель коллегии: «Это означает, что Евразийский экономический союз может столкнуться с еще большей конкуренцией на товарных рынках, чем было до кризиса».

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Заседание Коллегии ЕЭК

Странам ЕАЭС в этих условиях надо понимать последствия масштабного импульса от беспрецедентных мер денежно-кредитной политики Запада, тесно координировать монетарную и финансовую политику наших стран, работать «в связке», призывает Мясникович. «Пока у нас это получается не совсем успешно», — замечает он. Председатель коллегии также уверен, что странам ЕАЭС следует уделять внимание вопросам привлечения дополнительных инвестиций в инновационные производства и вести согласованную политику по развитию финансового рынка ЕАЭС, в торговой политике следовало бы начать делать практические шаги по формированию единого экономического пространства в Большой Евразии. Еще одно перспективное направление — сопряжение ЕАЭС с китайской экономической и инфраструктурной инициативой «Один пояс, один путь».

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Михаил Мясникович — бывший премьер-министр Белоруссии, коллегию Евразийской экономической комиссии он возглавил в феврале 2020 года. Ранее в интервью РБК он говорил о необходимости создания в ЕАЭС высокотехнологичных проектов.

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Михаил Мясникович

Президент России Владимир Путин на саммите ЕАЭС в конце прошлого года отмечал, что странам союза удалось оперативно наладить эффективное сотрудничество в борьбе с коронавирусом. По словам российского президента, стимулировать рост экономик союза должно завершение формирования общего рынка товаров, услуг, капитала, рабочей силы, а также единого цифрового пространства.

Автор
Полина Химшиашвили
Евразийский экономический союз Михаил Мясникович коронавирус развитие
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