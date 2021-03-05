ЕАЭС отказался от тарифных преференций для 76 стран

Совет Евразийской экономической комиссии на три четверти сократил количество стран с тарифными преференциями. Среди исключенных — Турция, Южная Корея, Китай, Бразилия

Заседание Коллегии ЕЭК (Фото: eecommission / VK)

Евразийский экономический союз (ЕЭАС) пересмотрел тарифные преференции для третьих стран. Решение было принято на заседании Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) — главного исполнительного органа ЕАЭС — в пятницу, 5 марта. Оно предусматривает исключение 75 из 103 развивающихся стран и двух из 50 наименее развитых стран (одна перешла в развивающиеся) из соответствующих категорий пользователей единой системы тарифных преференций ЕАЭС.

«На сегодняшний день многие из государств, получающих такие преференции, де-факто находятся в более благоприятных экономических условиях по сравнению со странами ЕАЭС и способны обеспечивать высокую конкурентоспособность своих товаров, в том числе и на внутреннем рынке Союза», — сообщил РБК член Коллегии Евразийской экономической комиссии, министр по торговле Андрей Слепнев. Применяемая ЕАЭС система тарифных преференций носит исключительно экономический характер и направлена на содействие экономическому росту развивающихся и наименее развитых стран, нуждающихся в экономической поддержке, отметил он.

С учетом критериев, установленных в ЕАЭС, страна может получить статус «развивающейся» и претендовать на получение тарифных преференций, если уровень ее дохода определяется Всемирным банком как «низкий» или «ниже среднего», то есть валовый национальный доход на душу населения в такой стране составляет менее $4045. «Решение позволит дополнительно сохранить в бюджетах стран ЕАЭС более $100 млн ежегодно», — рассказал Слепнев. Для адаптации экспортеров, поставляющих товары из исключаемых стран, а также их контрагентов в странах Союза предусмотрен длительный срок вступления документа в силу: решение начнет действовать через шесть месяцев с даты официального опубликования, уточнил министр. Тогда же будет опубликован полный список получающих преференции стран.

Перечень стран — пользователей тарифных преференций был утвержден в 2009 году и с тех пор кардинально не менялся. Согласно данным на май 2020 года в нем было 153 страны, из которых 103 — развивающиеся, остальные 50 — наименее развитые. Ранее в ЕЭК отмечали, что прежний перечень не соответствовал основной задаче составления списка, а именно — помощи развивающимся странам. «75% стран, находящихся в этом перечне [пользователей единой системы льгот], по своим экономическим показателям уже не считаются странами с низким уровнем дохода и не нуждаются в подобных пошлинах. Поэтому перечень этих стран будет пересмотрен», — отмечала помощник председателя Евразийской экономической комиссии Ия Малкина. В частности в преференциальном списке ЕАЭС находились Турция, Бразилия, Аргентина, Китай, Южная Корея. Однако, согласно последней классификации Всемирного банка, это страны с доходом выше $4046 на душу населения и находятся в группе стран с доходом выше среднего.

Система преференций применяется всеми государствами, входящими в Евразийский экономический союз (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия), при этом подавляющая доля предоставленных тарифных преференций приходится на Россию.