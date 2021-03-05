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ЕАЭС отказался от тарифных преференций для 76 стран

Совет Евразийской экономической комиссии на три четверти сократил количество стран с тарифными преференциями. Среди исключенных — Турция, Южная Корея, Китай, Бразилия
Заседание Коллегии ЕЭК
Заседание Коллегии ЕЭК (Фото: eecommission / VK)

Евразийский экономический союз (ЕЭАС) пересмотрел тарифные преференции для третьих стран. Решение было принято на заседании Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) — главного исполнительного органа ЕАЭС — в пятницу, 5 марта. Оно предусматривает исключение 75 из 103 развивающихся стран и двух из 50 наименее развитых стран (одна перешла в развивающиеся) из соответствующих категорий пользователей единой системы тарифных преференций ЕАЭС.

«На сегодняшний день многие из государств, получающих такие преференции, де-факто находятся в более благоприятных экономических условиях по сравнению со странами ЕАЭС и способны обеспечивать высокую конкурентоспособность своих товаров, в том числе и на внутреннем рынке Союза», — сообщил РБК член Коллегии Евразийской экономической комиссии, министр по торговле Андрей Слепнев. Применяемая ЕАЭС система тарифных преференций носит исключительно экономический характер и направлена на содействие экономическому росту развивающихся и наименее развитых стран, нуждающихся в экономической поддержке, отметил он.

С учетом критериев, установленных в ЕАЭС, страна может получить статус «развивающейся» и претендовать на получение тарифных преференций, если уровень ее дохода определяется Всемирным банком как «низкий» или «ниже среднего», то есть валовый национальный доход на душу населения в такой стране составляет менее $4045. «Решение позволит дополнительно сохранить в бюджетах стран ЕАЭС более $100 млн ежегодно», — рассказал Слепнев. Для адаптации экспортеров, поставляющих товары из исключаемых стран, а также их контрагентов в странах Союза предусмотрен длительный срок вступления документа в силу: решение начнет действовать через шесть месяцев с даты официального опубликования, уточнил министр. Тогда же будет опубликован полный список получающих преференции стран.

Перечень стран — пользователей тарифных преференций был утвержден в 2009 году и с тех пор кардинально не менялся. Согласно данным на май 2020 года в нем было 153 страны, из которых 103 — развивающиеся, остальные 50 — наименее развитые. Ранее в ЕЭК отмечали, что прежний перечень не соответствовал основной задаче составления списка, а именно — помощи развивающимся странам. «75% стран, находящихся в этом перечне [пользователей единой системы льгот], по своим экономическим показателям уже не считаются странами с низким уровнем дохода и не нуждаются в подобных пошлинах. Поэтому перечень этих стран будет пересмотрен», — отмечала помощник председателя Евразийской экономической комиссии Ия Малкина. В частности в преференциальном списке ЕАЭС находились Турция, Бразилия, Аргентина, Китай, Южная Корея. Однако, согласно последней классификации Всемирного банка, это страны с доходом выше $4046 на душу населения и находятся в группе стран с доходом выше среднего.

Система преференций применяется всеми государствами, входящими в Евразийский экономический союз (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия), при этом подавляющая доля предоставленных тарифных преференций приходится на Россию.

На что распространяются льготы

Единая система тарифных преференций ЕАЭС предполагает освобождение от уплаты ввозных таможенных пошлин в отношении отдельных товаров, происходящих из наименее развитых стран, и снижение таможенных пошлин на 25% от ставок таможенного тарифа некоторых видов продукции из развивающихся стран.

К числу товаров, при ввозе которых предоставляются тарифные преференции, в частности, относятся мясо и мясные субпродукты, рыба, овощи и фрукты, отдельные сырьевые товары и товары низкой степени переработки. Перечень был утвержден в 2017 году.

Это инвентаризация тарифного расписания, поясняет директор Института международной экономики и финансов ВАВТ Минэкономразвития Александр Кнобель. «Некоторое негативное влияние на торговлю возможно, так как для импорта из этих стран повысятся импортные пошлины, что означает при прочих равных условиях удорожание продукции, соответственно, меньшие объемы импорта, но сомневаюсь, что вслед за этим решением может последовать значимый макроэкономический эффект или какой-то существенный рост цен на товары. При этом может немного повыситься собираемость пошлин в рамках ЕАЭС», — говорит Кнобель.

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Авторы
Полина Химшиашвили, Евгений Пудовкин
Россия ЕАЭС Турция Китай Бразилия
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