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Орбан пригрозил ЕС новыми информационными атаками в споре по мигрантам
Виктор Орбан, критикующий Европарламент и Еврокомиссию за поддержку мигрантов, выступил с новыми резкими заявлениями в адрес Брюсселя. По его словам, Еврокомиссия «перешла в наступление» и Будапешт намерен дать ей ответ
Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Будапешт продолжит информационное противостояние с руководством Евросоюза, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан, передает Reuters. Правительство Венгрии целенаправленно пытается дискредитировать президента Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, отмечает агентство.

«Люди в Брюсселе злятся на нас, поскольку перед выборами в Европарламент мы развернули информационную кампанию в Венгрии, в которой показали всем, чем занимается Брюссель... Мы раскрыли их, и, естественно, они злы», — заявил Орбан.

Орбан добавил, что венгерское правительство намерено продолжить эту информационную кампанию. «Мы не отступим, нас не запугают тем, что наш оппонент перешел в наступление», — заявил он.

Как отмечает Reuters, разногласия Орбана с руководящими органами Евросоюза касаются антииммиграционной политики, которой придерживается венгерский премьер, возглавляющий правоконсервативную партию «Фидес» (Венгерский гражданский союз). Партию премьера, которая в составе коалиции удерживает власть в парламенте, Reuters называет «националистической».

Представители «Фидес» работают в Европарламенте в Страсбурге, однако с лета 2018 года они вошли в противостояние с более либеральными партиями. Поводом для этого стал принятый в Венгрии закон «Стоп Сорос», который активно продвигал Орбан. Закон предполагает введение уголовной ответственности за помощь нелегальным мигрантам со стороны НКО. Название, связанное с именем американского миллиардера-филантропа Джорджа Сороса, закон получил из-за того, что фонд Сороса («Открытое общество») оказывал помощь мигрантам.

Кампания властей Венгрии, направленная против иммигрантов, неоднократно вызывала критику со стороны Евросоюза. В мае 2017 года политика правительства Орбана побудила Европарламент начать расследование нарушений прав человека в Венгрии.

Принятие закона «Стоп Сорос» обострило противостояние Будапешта и Европарламента. В сентябре 2018 года ЕП большинством голосов запустил дисциплинарный процесс против Венгрии. Эта мера подразумевает то, что парламент ЕС констатирует «угрозу серьезного нарушения ценностей ЕС» в одной из стран-участниц и предлагает ей начать их исправление. В конечном счете процесс может закончиться лишением Венгрии права голоса.

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На фоне противостояния с Еврокомиссией и Европарламентом Орбан стал инициатором запуска в Венгрии кампании критики центральных органов Евросоюза. 22 февраля Виктор Орбан заявил, что в Брюсселе засело «проиммиграционное большинство», которое стремится увеличить число мигрантов, из-за чего «Европа перестанет принадлежать европейцам». После этого на улицах и остановках общественного транспорта в Венгрии стали появляться плакаты с критикой Сороса и главы Еврокомиссии Юнкера. В ЕК в ответ заявили, что «утверждения венгерского правительства в худшем случае содержат фактические ошибки, в лучшем — вводят в заблуждение».

Заявления Орбана о продолжении информационной кампании против Брюсселя прозвучали вслед за тем, как 20 марта коалиция в Европарламенте, куда входила «Фидес» — Европейская народная партия (ЕНП), — постановила приостановить членство в альянсе партии Орбана. Решение было принято почти единогласно: в поддержку выступили 190 членов коалиции, против — только три.

26 мая состоятся новые выборы в Европарламент. По словам Орбана, от их исхода будет зависеть то, в какой альянс войдет «Фидес».

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Венгрия, Виктор Орбан
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