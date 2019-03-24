Орбан пригрозил ЕС новыми информационными атаками в споре по мигрантам

Виктор Орбан, критикующий Европарламент и Еврокомиссию за поддержку мигрантов, выступил с новыми резкими заявлениями в адрес Брюсселя. По его словам, Еврокомиссия «перешла в наступление» и Будапешт намерен дать ей ответ

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Будапешт продолжит информационное противостояние с руководством Евросоюза, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан, передает Reuters. Правительство Венгрии целенаправленно пытается дискредитировать президента Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, отмечает агентство.

«Люди в Брюсселе злятся на нас, поскольку перед выборами в Европарламент мы развернули информационную кампанию в Венгрии, в которой показали всем, чем занимается Брюссель... Мы раскрыли их, и, естественно, они злы», — заявил Орбан.

Орбан добавил, что венгерское правительство намерено продолжить эту информационную кампанию. «Мы не отступим, нас не запугают тем, что наш оппонент перешел в наступление», — заявил он.

Как отмечает Reuters, разногласия Орбана с руководящими органами Евросоюза касаются антииммиграционной политики, которой придерживается венгерский премьер, возглавляющий правоконсервативную партию «Фидес» (Венгерский гражданский союз). Партию премьера, которая в составе коалиции удерживает власть в парламенте, Reuters называет «националистической».

Представители «Фидес» работают в Европарламенте в Страсбурге, однако с лета 2018 года они вошли в противостояние с более либеральными партиями. Поводом для этого стал принятый в Венгрии закон «Стоп Сорос», который активно продвигал Орбан. Закон предполагает введение уголовной ответственности за помощь нелегальным мигрантам со стороны НКО. Название, связанное с именем американского миллиардера-филантропа Джорджа Сороса, закон получил из-за того, что фонд Сороса («Открытое общество») оказывал помощь мигрантам.