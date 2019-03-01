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ТМК ₽88,58 (+82,94%) прогноз ВТБ Капитал к 27.02.20 Купить
Tesla $450 (+51,64%) прогноз Jefferies к 07.12.19 Купить
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В Брюсселе отреагировали на венгерскую кампанию с портретами Сороса
Будапешт запустил информационную кампанию о «проиммиграционном большинстве» в Брюсселе и вывесил плакаты с изображением Джорджа Сороса и Жана-Клода Юнкера. Еврокомиссия назвала утверждения с плакатов «выдумками» и ответила на них
Фото: Tamas Kaszas / Reuters

Европейская комиссия отреагировала на агитационную кампанию правительства Венгрии со слоганом «Вы тоже вправе знать, что планирует Брюссель!». В рамках этой кампании в стране появились постеры с изображением миллиардера Джорджа Сороса и главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.

«Европейская комиссия согласна: граждане вправе знать правду о том, что делает ЕС. Но мы верим, что они заслуживают фактов, а не выдумки», — говорится в опубликованном ЕК сообщении с разбором утверждений Будапешта (*.pdf).​

«Утверждения венгерского правительства в худшем случае содержат фактические ошибки, в лучшем — вводят в заблуждение. И ничего из этого не имеет никакого отношения к Джорджу Соросу», — говорится в сообщении. После этого ЕК разбирает семь утверждений из венгерской информационной кампании:

  1. ЕС хочет ввести квоты на обязательное переселение беженцев. В Еврокомиссии заявили, что прием беженцев странами-членами ЕС из-за рубежа будет носит исключительно добровольный характер. Однако в ЕС действует программа по переселению тех беженцев, которые уже находятся на территории Европы. В рамках этой программы Венгрия обязалась разместить у себя только 680 человек из 34,7 тыс. Однако Будапешт не выполнил свои обязательства и не принял ни одного.
  2. ЕС хочет ослабить возможности стран-членов по защите границ. Границы должны быть защищены, но в то же время они не должны быть препятствием для людей, которые въезжают на законных основаниях, отвечает ЕК. ЕС за последние два года принял дополнительные меры по охране внешних границ.
  3. ЕС хочет ввести визы для мигрантов. У Еврокомиссии нет таких планов, с такими предложениями не выступали страны-члены. Европарламент выступал с такой инициативой, но она не является частью политики ЕС.
  4. ЕС хочет дать больше денег организациям, поддерживающим миграцию. Еврокомиссия не поддерживает структуры, содействующие нелегальной миграции, однако страны ЕС взяли на себя международные обязательства по поддержке тех, кто бежал из своей страны из-за войны.
  5. ЕС хочет выдавать иммигрантам дебетовые карточки с положительным балансом. Еврокомиссия финансирует такую программу ООН, чтобы беженцы могли купить себе еду, одежду и другие предметы первой необходимости. Но владельцы каждой карточки известны.
  6. ЕС хочет запустить иммиграционные проекты вместе со странами Африки. В рамках ЕС есть программы для квалифицированных иностранных рабочих, но итоговое решение за странами-членами. Венгрия ни в одном из таких программ не участвует.
  7. ЕС хочет снизить финансирование для стран, выступающих против миграции. Страны, куда прибыло много беженцев, получают больше средств, чтобы иметь возможность справиться с ситуацией.

Политика
Почему будущее Венгрии в ЕС оказалось под вопросом

В прошлую пятницу, 22 февраля, премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что в Брюсселе засело «проиммиграционное большинство», которое стремится увеличить число мигрантов. Из-за этого «Европа перестанет принадлежать европейцам». Одновременно с этим он объявил о запуске кампании, на которую и отреагировала Еврокомиссия. На улицах и на остановках общественного транспорта стали появляться плакаты с Соросом и Юнкером.

В июне 2018 года власти Венгрии приняли закон, вводящий уголовную ответственность за помощь нелегальным мигрантам со стороны НКО. Закон получил название «Стоп Сорос», так как его фонд в Венгрии оказывал помошь мигрантам. Сорос после этого подал иски в ЕСПЧ и обратился в Конституционный суд Венгрии.

Автор: Андрей Гатинский
Теги: Джордж Сорос, Венгрия, миграция
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