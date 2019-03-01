В Брюсселе отреагировали на венгерскую кампанию с портретами Сороса

В Брюсселе отреагировали на венгерскую кампанию с портретами Сороса

Будапешт запустил информационную кампанию о «проиммиграционном большинстве» в Брюсселе и вывесил плакаты с изображением Джорджа Сороса и Жана-Клода Юнкера. Еврокомиссия назвала утверждения с плакатов «выдумками» и ответила на них

Фото: Tamas Kaszas / Reuters

Европейская комиссия отреагировала на агитационную кампанию правительства Венгрии со слоганом «Вы тоже вправе знать, что планирует Брюссель!». В рамках этой кампании в стране появились постеры с изображением миллиардера Джорджа Сороса и главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.

«Европейская комиссия согласна: граждане вправе знать правду о том, что делает ЕС. Но мы верим, что они заслуживают фактов, а не выдумки», — говорится в опубликованном ЕК сообщении с разбором утверждений Будапешта (*.pdf).​

«Утверждения венгерского правительства в худшем случае содержат фактические ошибки, в лучшем — вводят в заблуждение. И ничего из этого не имеет никакого отношения к Джорджу Соросу», — говорится в сообщении. После этого ЕК разбирает семь утверждений из венгерской информационной кампании: