iNyheter узнал о попытке суицида экс-лидера Норвегии из-за дела Эпштейна

iNyheter сообщил, что Ягланда госпитализировали после попытки самоубийства на фоне расследования по делу Эпштейна. Адвокат экс-премьера утверждает, что политика доставили в больницу из-за стресса

Торбьорн Ягланд (Фото: Nigel Waldron / Getty Images)

Бывший премьер-министр Норвегии (1996–1997) и экс-генсек Совета ЕС (2009–2019) Торбьорн Ягланд пытался совершить самоубийство вслед за предъявлением ему обвинений в тесных связях с финансистом Джеффри Эпштейном, его госпитализировали. Об этом сообщает iNyheter со ссылкой на источник.

По его словам, состояние Ягланда тяжелое. Он не стал разглашать, в какой больнице находится экс-премьер.

12 февраля Ягланду предъявили обвинение в коррупции в связи с его дружбой с Эпштейном.

В распоряжении iNyheter оказалось письмо, свидетельствующее о том, что 17 февраля адвокат Ягланда Андерс Бросвет и пресса неофициально договорились хранить молчание по поводу попытки суицида. Адвокат обратился к редакторам СМИ с просьбой: «Мы исходим из того, что полученная информация будет обрабатываться внутри редакции и не вызовет публичных комментариев, опирающихся на это расследование», пишет iNyheter.

Ранее iNyheter после 17 февраля опубликовало интервью с адвокатом Ягланда, в котором тот подтвердил, что экс-премьер «пытался с собой что-то сделать». Содержание разговора приводит Finansavisen. Однако позже Бросвет начал опровергать информацию о самоубийстве и заявил, что неверно понял вопрос, подчеркнув, что Ягланда госпитализировали «из-за риска суицида».

Источники Nettavisen и VG также сообщили, что Ягланд находится в больнице. Бросвет сообщил норвежским изданиям, что госпитализация Ягланда стала результатом стресса, который экс-премьер начал испытывать после обвинений в контактах с Эпштейном.

Расследование против Ягланда норвежская полиция начала в начале февраля. Позже ему предъявили обвинение в коррупции при отягчающих обстоятельствах. Полиция провела обыски в его собственности, включая квартиру во Фрогнере и дом в Рисёре.

Опубликованные Минюстом США файлы Эпштейна и расследования норвежской прессы показали, что у Ягланда и Эпштейна были длительные личные контакты. В переписке 2012 года Ягланд пишет Эпштейну из Албании о «необычных девушках», далее на протяжении 2012–2018 годов Эпштейн многократно предлагал Ягланду и его семье проживание в своих домах в Париже, Палм-Бич и Нью‑Йорке, оплаченные перелеты, отели и транспорт. Также обсуждались покупка жилья в Осло и возможная финансовая помощь в виде займов или иных выгод. Сам Ягланд признал, что его контакты с Эпштейном после приговора 2008 года были «неблагоразумными», но настаивает, что не участвовал в его преступлениях.

11 февраля Совет Европы лишил Ягланда дипломатического иммунитета, предоставленного ему как бывшему главе международной организации.