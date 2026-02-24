 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Кремль прокомментировал уголовное дело Дурова

Павел Дуров
Павел Дуров (Фото: Eventpress Kochan / imago-images.de / Global Look Press)

Москва фиксирует нежелание администрации Telegram сотрудничать с российскими властями. На основе этого принимаются «целесообразные меры». Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал информацию об уголовном преследовании Павла Дурова.

«РГ» и «КП» сообщили о расследовании уголовного дела в отношении Дурова
Политика
Павел Дуров

«Мы, конечно же, знакомы с этими публикациями. Они были подготовлены по материалам ФСБ, которая выполняет свои функции. Фиксируется большое количество нарушений и нежелания администрации Telegram сотрудничать с нашими властями. Фиксируется большое количество контента, который потенциально может представлять опасность для нашей страны. И на основе этого соответствующие наши органы принимают те меры, которые считают целесообразными», — сказал Песков.

Также он заявил, что Кремль не уполномочен принимать решение о целесообразности или нецелесообразности блокировки мессенджеров. Это функция «соответствующих ведомств, которые выполняют ту работу, которую они должны выполнять».

4 февраля «Российская газета» и «Комсомольская правда» сообщили, что действия Дурова расследуют в рамках уголовного дела по ч. 1.1 ст. 205.1 УК России (содействие террористической деятельности). 

Издания со ссылкой на материалы МВД и ФСБ сообщили, что с 2022 года Telegram фигурировал в 153 тыс. преступлений, в том числе 33 тыс. диверсионно-террористической и экстремистской направленности. Среди них, в частности, теракт в «Крокус Сити Холле».

Кроме того, администрация мессенджера не исполнила требования Роскомнадзора по блокировке более 10,5 тыс. каналов, чатов и ботов с призывами к экстремизму, 1,3 тысячи каналов с детской порнографией и 3,7 тысячи каналов, связанных с наркотиками.

Материал дополняется

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Зеленский заявил о требовании Трампом большой церемонии в конце конфликта

Перечень разрешенных игрушек создадут для детсадов в России

Британия начала подготовку к возможному размещению войск на Украине

«РГ» и «КП» сообщили о расследовании уголовного дела в отношении Дурова

Задорнов назвал Россию косвенным бенефициаром тарифного передела в США

Бывший управляющий имуществом Минобороны попросил суд об освобождении
Авторы
Романов Илья, Андрей Винокуров Андрей Винокуров
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 90,28 (+0,12) Инвестиции, 20 фев, 17:31 Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 76,75 (+0,11) Инвестиции, 20 фев, 17:31
Москвичам пообещали потепление с началом календарной весны Общество, 13:09
Военный вертолет упал на овощной рынок в Иране Политика, 13:06
Точка Банк заверил, что санкции Британии не повлияют на его работу Политика, 13:05
Верховный суд счел незаконным лишение водителя прав из-за ошибки с СМС Общество, 13:04
UML-диаграммы: чем они полезны аналитикам и разработчикам Образование, 13:02
Крупнейший в мире майнер продал все биткоины. Какие планы у компании Крипто, 13:00
Британский дипломат заявил о застрявшей в логике конфронтации Европе Политика, 12:59
Новый рейтинг РБК
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
Города России на границе с Европой после санкций. Репортаж телеканала РБК Бизнес, 12:59
Как сделать автоперевозки быстрыми и рентабельными РБК и Teboil PRO, 12:55
Поймавшему выпавшего ребенка дворнику пообещали премию Общество, 12:48
Кремль назвал чрезвычайно важными данные о ядерной бомбе Киеву Политика, 12:47
Чемпион ОИ Шайдоров рассказал, как отец продал машину ради его тренировок Спорт, 12:45
Бизнес назвал плюсы и минусы санкций и ухода западных компаний
РАДИО
 Бизнес, 12:43
Кремль пообещал, что интересы России будут обеспечены Политика, 12:42