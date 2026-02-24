Кремль прокомментировал уголовное дело Дурова

Павел Дуров (Фото: Eventpress Kochan / imago-images.de / Global Look Press)

Москва фиксирует нежелание администрации Telegram сотрудничать с российскими властями. На основе этого принимаются «целесообразные меры». Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал информацию об уголовном преследовании Павла Дурова.

«Мы, конечно же, знакомы с этими публикациями. Они были подготовлены по материалам ФСБ, которая выполняет свои функции. Фиксируется большое количество нарушений и нежелания администрации Telegram сотрудничать с нашими властями. Фиксируется большое количество контента, который потенциально может представлять опасность для нашей страны. И на основе этого соответствующие наши органы принимают те меры, которые считают целесообразными», — сказал Песков.

Также он заявил, что Кремль не уполномочен принимать решение о целесообразности или нецелесообразности блокировки мессенджеров. Это функция «соответствующих ведомств, которые выполняют ту работу, которую они должны выполнять».

4 февраля «Российская газета» и «Комсомольская правда» сообщили, что действия Дурова расследуют в рамках уголовного дела по ч. 1.1 ст. 205.1 УК России (содействие террористической деятельности).

Издания со ссылкой на материалы МВД и ФСБ сообщили, что с 2022 года Telegram фигурировал в 153 тыс. преступлений, в том числе 33 тыс. диверсионно-террористической и экстремистской направленности. Среди них, в частности, теракт в «Крокус Сити Холле».

Кроме того, администрация мессенджера не исполнила требования Роскомнадзора по блокировке более 10,5 тыс. каналов, чатов и ботов с призывами к экстремизму, 1,3 тысячи каналов с детской порнографией и 3,7 тысячи каналов, связанных с наркотиками.

