Путин сообщил, что небо над Купянском «как в мухах» из-за БПЛА

Фото: news_kremlin / Telegram

Подойти к Купянску просто так сейчас невозможно, небо там «как в мухах» из-за БПЛА, заявил Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с большой пресс-конференцией, 19 декабря. РБК ведет онлайн-трансляцию и прямую трансляцию.

«Небо просто, знаете, как в мухах, в этих беспилотниках и дронах и с нашей, и с украинской стороны. Так просто подойти туда невозможно. Придет время, когда ребята закончат боевую работу по уничтожению окруженной группировки. И это будет достаточно скоро. Это просто вопрос времени», — сказал президент.

Так Путин прокомментировал недавнее видео президента Украины Владимира Зеленского, которое, по его словам, было снято у стелы на въезде в Купянск. «Стела находится от самого города где-то на расстоянии километра примерно. Ну чего стоять на пороге-то? Заходи в дом», — пошутил Путин.

В ноябре 2025 года в России создали войска беспилотных систем. Были сформированы штатные полки и другие подразделения, тесно взаимодействующие с производителями дронов. Путин ранее поручил обеспечить «максимально быстрое и качественное развертывание» войск БПЛА.

При этом в 2024 году российская армия получила более 1,5 млн беспилотников разных типов. В апреле президент сообщал, что ежедневно в зону СВО направляли около 4 тыс. FPV-дронов.