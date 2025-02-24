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Война санкций ,  
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Южная Корея отменит часть санкций против России

Южная Корея отменит ограничения на поставку в Россию медицинского оборудования
Сюжет
Война санкций
Сеул снимет ограничения на поставки некоторых видов медицинского оборудования, в том числе рентгеновских аппаратов, с 28 февраля. Власти объяснили это жалобами экспортеров. Россия считает санкции незаконными
Сеул, Южная Корея
Сеул, Южная Корея (Фото: Yao Qilin / XinHua / Global Look Press)

Южная Корея с 28 февраля отменит санкционные ограничения на поставку в Россию медицинского оборудования. Об этом сообщило южнокорейское Министерство промышленности, торговли и ресурсов

«С 28 февраля вступает в силу проект изменений «Уведомления об экспорте и импорте стратегических материалов» <...> Экспорт в Россию медицинского оборудования в исключительном порядке освобождается от [необходимости получения] индивидуальных разрешений», — сказано в заявлении.

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Фото:Francisco Seco / AP / ТАСС

Решение об отмене ограничений в отношении медицинского оборудования было принято с учетом «сложностей, заявлявшихся в последнее время компаниями-экспортерами», говорится в документе.

В связи с этим южнокорейские власти решили скорректировать систему экспортного контроля таким образом, чтобы позволить поставлять в Россию медицинское оборудование, которое «носит гуманитарный характер и вероятность использования которого в качестве вооружения является относительно небольшой».

В качестве примеров такого оборудования приведены рентгеновские аппараты для проведения диагностики и оборудование для создания рентгенографических снимков. Теперь для их экспорта будет достаточно предоставить контролирующим органам стандартные документы для поставки за рубеж. В отношении остальных подсанкционных товаров по-прежнему будет необходимо получать индивидуальные разрешения на экспорт.

Южная Корея ввела экспортный контроль в отношении поставляемых в Россию товаров в марте 2022 года. Сеул ограничил экспорт в Россию более тысячи наименований товаров.

Решение южнокорейские власти приняли на фоне активизировавшихся дискуссий об урегулировании конфликта на Украине. Дискуссии на эту тему активно ведутся после телефонного разговора российского и американского президентов, а также переговоров России и США, состоявшихся 18 февраля в Эр-Рияде.

Москва считает санкции незаконными и неэффективными и настаивает на их отмене.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Южная Корея санкции медицинское оборудование
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