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Экс-координатор «Голоса» получил четыре года колонии

Пискунов, кандидат в члены «Яблока», получил четыре года и один месяц лишения свободы за неисполнение обязанностей иноагента и развратные действия по отношению к несовершеннолетней. Его задержали в феврале 2024 года на границе
Сергей Пискунов
Сергей Пискунов (Фото: Сергей Пискунов / VK)

В Кемеровской области суд приговорил местного жителя к четырем годам и одному месяцу лишения свободы за развратные действия по отношению к несовершеннолетней и нарушение порядка деятельности иноагента, сообщает следственное управление СК по региону. Как уточняют ТАСС и «Русская служба Би-би-си», речь идет о бывшем координаторе «Голоса» (признан иноагентом) в Кемеровской области Сергее Пискунове (также признан иноагентом).

Мужчину признали виновным по ч. 2 ст. 330.1 УК (нарушение порядка деятельности иностранного агента после привлечения к административной ответственности) и ч. 2 ст. 135 УК (развратные действия).

К административной ответственности осужденного привлекли за непредоставление отчетов о деятельности и размещение во «ВКонтакте» в 2023–2024 годах информации без маркировки, предусмотренной для иноагентов.

С декабря 2023 года по февраль 2024-го фигурант не внес изменений в свое сообщение, размещенное в соцсети в сентябре на странице другого пользователя, говорится в сообщении СК. Речь идет о комментарии, уточняла пресс-служба регионального отделения «Яблока», — Пискунов тогда был кандидатом в члены этой партии.

«Помимо этого, в декабре 2023 года осужденный с использованием мобильного телефона и персонального компьютера в одном из мессенджеров вступил в переписку с несовершеннолетней, в ходе которой за денежное вознаграждение просил ее сделать фотографии в обнаженном виде», — заявили в Следственном комитете.

Мужчину задержали при попытке покинуть страну на пункте пропуска в Алтайском крае, впоследствии он был арестован. В конечном итоге суд приговорил его к четырем годам и одному месяцу лишения свободы по совокупности преступлений. Отбывать наказание осужденный должен в колонии общего режима. Как уточнили в СК, приговор в силу пока не вступил.

Пискунов возглавлял региональное отделение незарегистрированной организации по наблюдению за выборами «Голос» в Кемеровской области. Иноагентом Минюст признал его в сентябре 2021 года.

Пискунов пытался оспорить этот статус. Он связал признание себя иноагентом с получением 9,2 тыс. руб. от ранее признанного иноагентом фонда «Лига избирателей» в 2020 году и получением 950 руб. от жителя Таджикистана годом позже. Пискунова дважды штрафовали на общую сумму 60 тыс. руб. за непредоставление отчета о деятельности иноагента и за отсутствие соответствующей маркировки к комментарию.

Пискунова задержали в феврале 2024 года в Алтайском крае на пропускном пункте «Веселоярск» на границе с Казахстаном. Изначально, как сообщили в «Яблоке», его заподозрили в «создании экстремистского сообщества» (ст. 282.1 УК).

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
иноагент уголовное дело растление малолетних Кемеровская область «Голос»
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