Мерц пригласил Нетаньяху с визитом в Германию вопреки ордеру МУС
Кандидат в канцлеры от консервативного блока ХДС/ХСС («Христианско-демократического союза» / «Христианско-социального союза») Фридрих Мерц пригласил премьер-министра Биньямина Нетаньяху с визитом в Германию вопреки ордеру на арест, выданному Международным уголовным судом (МУС), заявили в канцелярии израильского премьера.
Сообщается, что Нетаньяху накануне провел «теплый» разговор с Мерцем и поздравил его с победой на выборах. «Мерц поблагодарил премьер-министра за звонок и заявил, что пригласит его с официальным визитом в Германию, бросая тем самым открытый вызов скандальному решению Международного уголовного суда, объявившего премьер-министра военным преступником», — говорится в заявлении.
Досрочные выборы в бундестаг прошли 23 февраля. На них, по предварительным данным, лидирует ХДС/ХСС, набрав 28,9% голосов (данные избиркома после подсчета голосов в 212 из 299 округов). Канцлер Германии Олаф Шольц, который был выдвинут от Социал-демократической партии (СДПГ), также поздравил оппонента с победой.
Мерц заявил, что хочет сформировать новое правительство до 20 апреля, когда будет праздноваться Пасха.
МУС выдал ордер на арест Нетаньяху и бывшего израильского министра обороны Йоава Галанта 21 ноября, спустя полгода после запроса прокурора Карима Хана. По мнению судей, оба «намеренно и сознательно» без военной необходимости лишили проживающих в секторе Газа гражданских лиц доступа к предметам первой необходимости, включая еду, воду, лекарства, топливо и электричество, что привело к гибели мирного населения. Ряд стран осудили решение МУС и отказались его исполнять, а новая администрация США ввела санкции против Хана.
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